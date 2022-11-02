Получили гарантии от Украины: в РФ объяснили возобновление участия в зерновой сделке (видео)

Решение Кремля взбесило российских "патриотов" и, по мнению украинских властей, стало уроком для Запада, который должен разговаривать с агрессором с позиции силы.

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Российское руководство решило пояснить россиянам, почему РФ согласилась на возобновление "зерновой сделки", подразумевающей безопасный вывоз сельхозпродукции из украинских портов на Черном море.

Эту миссию доверили Минобороны. Спикер ведомства Игорь Конашенков напомнил, что Россия приостановила реализацию "зернового соглашения" после атаки на Севастополь, которая произошла 29 октября. Конашенков назвал эту акцию "террористическим актом против кораблей Черноморского флота".

"Благодаря участию Организации объединенных наций, а также содействию Турции удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против Российской Федерации, — заявил спикер МО РФ. — Украинская сторона официально заверила, что морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями "черноморской инициативы" и связанным с ней положением о Совместном координационном центре. Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения "Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины".

[ + – ] Российские ультрапатриоты расстроились решением Кремля

Стоит отметить, что это заявление очень расстроило российских "патриотов". В поддерживающих войну против украинцев пабликах они, не стесняясь в выражениях, ругают Минобороны, Кремль и лично президента РФ Владимира Путина, так как считают, что такое решение стало предательством тех, кто сейчас воюет на фронте.

В Украине советуют давит на агрессора

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что из зерновой "османской дипломатии" западным лидерам стоит извлечь урок.

"Шантажист с русскими корнями всегда уступает тем, кто сильнее и умеет четко аргументировать твердую позицию. Путь к "умиротворению" агрессора лежит только через разумную демонстрацию силы", — подчеркнул он.

Напомним, ранее в Минобороны России заявили, что дроны по Севастополю якобы запустили с гражданского судна, которое должно было вывозить зерно, а дроны летели в зоне "зернового коридора", но после изменили маршрут.

Однако на выход РФ из соглашения ООН, Турция и Украина отреагировали спокойно: согласовали на 31 октября план прохождения по коридору для 16 судов, находящихся в турецких водах. Россию лишь уведомили об этом, а гарантом безопасности выступила Турция. Ее президент Реджеп Тайип Эрдоган стал убеждать Владимира Путина вернуться к выполнению соглашения, чтобы не допустить продовольственного кризиса и не скрывал, что ожидает положительного решения.