"Російські всі зруйнували": Польща відібрала у посольства РФ орендовану лісову ділянку під Варшавою

Польські ЗМІ пишуть, що комплекс, який здавали в оренду з 1980-х років, було повністю знищено. Навіть кабелі зі стін вирвали.

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Лісове господарство Польщі забрало у державну власність ділянку на Зегжинському водосховищі під Варшавою, яку раніше орендувало посольство Російської Федерації. Про це заявив міністра клімату та навколишнього середовища Польщі Едуард Сіарка, пише TVN24.

Зазначається, що урядовець додав, що після інвентаризації та експертизи буде запропоновано нове освоєння земель.

"У середу співробітники Державної лісової охорони вилучили та взяли під охорону орендоване Посольством Російської Федерації у Варшаві майно у Яблонському лісництві під Варшавою", — сказав заступник міністра Сіарка.

Він нагадав, що в середині квітня 2022 року Лісова інспекція негайно розірвала контракт із посольством РФ у зв'язку із несплатою орендної плати. Попри неодноразові звернення, російське посольство не видало майно, тому майно було конфісковано.

Прессекретар Лісового господарства Польщі Міхал Гзовський також повідомив про конфіскацію майна.

"Центр повністю зруйнований. Росіяни всі зруйнували, навіть кабелі зі стін вирвані", — написав він у Twitter.

Також повідомляється, що ще однією підставою для вилучення стала повномасштабна війна, розв'язана Росією проти України 24 лютого 2022 року.

[ + – ] Польща відібрала у посольства РФ орендовану лісову ділянку під Варшавою

Раніше Фокус повідомляв, що у Петербурзі вирішили утилізувати портрети керівників Росії. Чиновники вирішили позбутися портретів колишнього і чинного президентів РФ, голови Радфеда та місцевого губернатора.

Також нагадаємо, що розвідники США засумнівалися в ядерних можливостях Росії. Російські генерали, за даними американської розвідки, незадоволені великими втратами в Україні. Якщо окупанти зазнають у Херсоні принизливої поразки, Кремль може пустити в хід тактичну ядерну зброю.

Ще повідомлялося, що Грета Тунберг закликала повалити "расистську капіталістичну систему" Заходу. Знаменита юна екологічна активістка перейшла від боротьби з глобальним потеплінням до реалізації своєї лівої політичної програми, закликаючи до революції.