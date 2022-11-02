"Русские все разрушили": Польша отобрала у посольства РФ арендованный лесной участок под Варшавой

Польские СМИ пишут, что комплекс, который сдавали в аренду с 1980-х годов, был полностью уничтожен. Даже кабели со стен вырвали.

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Лесное хозяйство Польши забрало в государственную собственность участок на Зегжинском водохранилище под Варшавой, который ранее арендовало посольство Российской Федерации. Об этом заявил министра климата и окружающей среды Польши Эдуард Сиарка, пишет TVN24.

Отмечается, что чиновник добавил, что после инвентаризации и экспертизы будет предложено новое освоение земель.

"В среду сотрудники Государственной лесной охраны изъяли и взяли под охрану арендованное Посольством Российской Федерации в Варшаве имущество в Яблонском лесничестве под Варшавой", — сказал заместитель министра Сиарка.

Он напомнил, что в середине апреля 2022 года Лесная инспекция немедленно расторгла контракт с посольством РФ в связи с неуплатой арендной платы. Несмотря на неоднократные обращения, российское посольство не выдало имущество, поэтому имущество было конфисковано.

Пресс-секретарь Лесного хозяйства Польши Михал Гзовски также сообщил о конфискации имущества.

"Центр полностью разрушен. Русские все разрушили, даже кабели со стен вырваны", — написал он в Twitter.

Также сообщается, что еще одним основанием для изъятия стала полномасштабная война, развязанная Россией против Украины 24 февраля 2022 года.

[ + – ] Польша отобрала у посольства РФ арендованный лесной участок под Варшавой

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