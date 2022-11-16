"Ніхто не прийшов": роль РФ на світовій арені зменшилася через війну в Україні, — Washington Post
Журналісти пишуть, що багато світових лідерів і дипломатів не хочуть обговорювати з росіянами навіть проблеми, пов'язані зі змінами клімату.
Російські дипломати опинилися осторонь головних зустрічей з глобальних питань за останні 7 днів. Йдеться про переговори ООН щодо клімату та саміту Великої двадцятки, про що пише видання The Washington Post.
Повідомляється, що негативно на статус РФ на міжнародній арені вплинула війна в Україні, яку розпочав голова Кремля Володимир Путін.
Видання пише, що Росія мала великі плани на конференцію ООН зі зміни клімату в Єгипті, відому як COP27, в рамках якої заплановані чотири круглі столи. Однак, жоден іноземець не погодився виступити з російською делегацією.
"Я запросив усіх, але ніхто не прийшов", — поскаржився В'ячеслав Фетісов, депутат Державної Думи Росії та голова Всеросійського товариства охорони природи, який перебуває під санкціями США.
Росія є одним із найбільших у світі джерел викидів парникових газів, і Фетісов сказав, що було недалекоглядно ігнорувати думку його країни на глобальних переговорах щодо клімату.
"Без Росії ви не зможете розв'язувати ці проблеми", — сказав Фетісов про кліматичну кризу.
Повідомляється, що війна в Україні нависла над кліматичною конференцією, яка розпочалася в Єгипті. За кілька тижнів до його відкриття Росія почала проводити інтенсивні атаки на енергетичну інфраструктуру України, посиливши стурбованість з приводу глобальної енергетичної кризи.
Світ засуджує Путіна та війну, розпочату ним в Україні
У матеріалі сказано, що навіть президент Єгипту Абдель Фатах Ас-Сісі, який залишався дружнім до Росії протягом усієї війни, вітаючи російських туристів та приймаючи у себе міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на початку цього року, у своїй промові на COP27 закликав до припинення бойові дії.
Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак, який виступав на конференції в Шарм-ель-Шейху минулого тижня, сказав:
"Негативна війна Путіна в Україні та зростання цін на енергоносії в усьому світі не є причиною для уповільнення темпів зміни клімату. Це привід діяти швидше".
Вже на Балі, на саміті Великої двадцятки, Сунак хоче "розкритикувати режим Путіна", а прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що йому нецікаво розмовляти з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим, який відвідує захід замість Путіна.
"Росія веде війну та вбиває безневинних мирних жителів", — сказав представник Білого дому, який говорив на умовах анонімності.
Раніше Фокус писав, що Путін все ще буде у центрі уваги під час саміту G20. Путін ризикує, відправляючи Лаврова на саміт. Так, глава російського МЗС, як очікується, поїде раніше, ніж захід закінчиться.
Ще нагадаємо, що в Росії розслідують злочини армії Німеччини часів Другої світової війни. Путін наказав місцевій владі доглядати поховання жертв гітлерівців, як і військові поховання.
Ще нагадаємо, що після втрати Херсона Путін заявив про "спроби розкачати суверенітет РФ". Країни Заходу намагаються реалізувати сценарій, який уже "був обкатаний в Україні", проте російський народ вірний своїм "традиціям та високим духовним орієнтирам", сказав президент РФ.