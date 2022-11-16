"Никто не пришел": роль РФ на мировой арене уменьшилась из-за войны в Украине, — Washington Post

Журналисты пишут, что многие мировые лидеры и дипломаты не хотят обсуждать с россиянами даже проблемы, связанные с изменениями климата.

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Российские дипломаты оказались в стороне на главных встречах по глобальным вопросам за последние 7 дней. Речь идет о переговорах ООН по климату и саммитом Большой двадцатки, о чем пишет издание The Washington Post.

Сообщается, что негативно на статус РФ на международной арене повлияла война в Украине, которую начал глава Кремля Владимир Путин.

Издание пишет, что у России были большие планы на конференцию ООН по изменению климата в Египте, известную как COP27, в рамках которой запланированы четыре круглых стола. Однако ни один иностранец не согласился выступить с российской делегацией.

"Я пригласил всех, но никто не пришел", — пожаловался Вячеслав Фетисов, депутат Государственной Думы России и председатель Всероссийского общества охраны природы, который находится под санкциями США.

Россия является одним из крупнейших в мире источников выбросов парниковых газов, и Фетисов сказал, что было недальновидно игнорировать точку зрения его страны на глобальных переговорах по климату.

"Без России вы не сможете решить эти проблемы", — сказал Фетисов о климатическом кризисе.

Сообщается, что война в Украине нависла над климатической конференцией, которая началась в Египте. Всего за несколько недель до его открытия Россия начала проводить интенсивные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, усилив обеспокоенность по поводу глобального энергетического кризиса.

Мир осуждает Путина и войну, начатую им в Украине

В материале сказано, что даже президент Египта Абдель Фатах Ас-Сиси, который оставался дружественным к России на протяжении всей войны, приветствуя российских туристов и принимая у себя министра иностранных дел России Сергея Лаврова в начале этого года, в своей речи на COP27 призвал к прекращению боевых действий.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, выступавший на конференции в Шарм-эль-Шейхе на прошлой неделе, сказал:

"Отвратительная война Путина в Украине и рост цен на энергоносители во всем мире не являются причиной для замедления темпов изменения климата. Это повод действовать быстрее".

Уже на Бали, на саммите Большой двадцатки, Сунак хочет "раскритиковать режим Путина" , а премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ему неинтересно разговаривать с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который посещает мероприятие вместо Путина.

"Россия ведет войну и убивает невинных мирных жителей", — сказал представитель Белого дома, который говорил на условиях анонимности.

Ранее Фокус писал, что Путин все еще будет в центре внимание во время саммита G20. Издание пишет, что Путин рискует, отправляя Лаврова на саммит. Так, глава российского МИД, как ожидается, уедет раньше, чем мероприятие закончится.

Еще напомним, что в России расследуют преступления армии Германии времен Второй мировой. Путин дал приказ местным властям ухаживать за захоронениями жертв гитлеровцев, как и за воинскими захоронениями.

Еще напомним, что после потери Херсона Путин заявил о "попытках раскачать суверенитет РФ". Страны Запада пытаются реализовать сценарий, который уже "был обкатан в Украине", однако российский народ верен своим "традициям и высоким духовным ориентирам", сказал президент РФ.