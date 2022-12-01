"На нас лежить особлива відповідальність": Норвегія та Німеччина звернулися до НАТО за допомогою, — Reuters

Журналісти повідомили, що генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що необхідно зробити більше, щоб убезпечити критично важливі об'єкти інфраструктури Європи від диверсій у майбутньому.

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Лідери Німеччини та Норвегії заявили, що вони спільно звернуться до НАТО з проханням координувати захист підводної інфраструктури Європи через можливі нові атаки на мережу газопроводу "Північний потік". Про це пише видання Reuters.

Повідомляється, що Європейські країни посилили пильність щодо критично важливих об'єктів після того, як у вересні стався розрив трубопроводу "Північний потік 1". Через диверсію велика кількість природного газу потрапила до Балтійського моря. Росія заперечує саботаж трубопроводів і намагається звинуватити у цьому інциденті Велику Британію. Лондон заперечує свою причетність.

Видання нагадало, що слідчі виявили на місці події сліди вибухівки. Вони підозрюють, що трубопроводи підірвали навмисно.

Під час брифінгу в середу канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що участь НАТО стане сигналом для зовнішнього світу.

"Ми дуже серйозно ставимося до захисту нашої критичної інфраструктури, і ніхто не повинен думати, що атаки залишаться без наслідків. Трубопроводи, телефонні кабелі, інтернет-з'єднання є рятувальними лініями для наших держав і мають бути особливо захищені", — сказав він.

За словами прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере, його країна Норвегія виробляє газ на повну потужність і продовжить це робити найближчими роками.

"На нас лежить особлива відповідальність за забезпечення надійного постачання газу до Європи, що вкрай важливо підтримувати", — заявив політик.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс активізував зусилля після саботажу на "Північному потоці".

"Життєво важливо зробити ще більше, щоб наша морська інфраструктура залишалася в безпеці від руйнівних дій у майбутньому", — заявив Столтенберг.

Раніше Фокус писав, що у Великій Британії заявили, що Росія могла підірвати "Північний потік" за допомогою підводного дрону. На думку джерела у військовому відомстві, росіяни могли доставити вибухівку до газопроводів ще кілька місяців тому, щоби підірвати її в потрібний момент.

Також повідомлялося, що німецькі поліцейські розповіли про пробоїни на трубопроводі у вісім метрів. Слідчі вже передали всі докази до прокуратури, яка порушила кримінальну справу за фактом вибухів на нитках трубопроводів "Північний потік".

Ще нагадаємо, що в НАТО підтвердили, що аварія на трубопроводі "Північний потік" сталася через навмисну диверсію. Генсек НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв, що напад на інфраструктуру союзників буде зустрінуто рішучою відповіддю.