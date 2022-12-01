"На нас лежит особая ответственность": Норвегия и Германия обратились в НАТО за помощью, — Reuters

Журналисты сообщили, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что необходимо сделать больше, чтобы обезопасить критически важные объекты инфраструктуры Европы от диверсий в будущем.

Related video

Лидеры Германии и Норвегии заявили, что они совместно обратятся к НАТО с просьбой координировать защиту подводной инфраструктуры Европы из-за возможных новых атак на сеть газопровода "Северный поток". Об этом пишет издание Reuters.

Сообщается, что Европейские страны усилили бдительность в отношении критически важных объектов после того, как в сентябре произошел разрыв трубопровода "Северный поток 1". Из-за диверсии большое количество природного газа попало в Балтийское море. Россия отрицает саботаж трубопроводов и пытается обвинить в этом инциденте Великобританию. Лондон отрицает свою причастность.

Издание напомнило, что следователи обнаружили на месте происшествия следы взрывчатки. Они подозревают, что трубопроводы были взорваны преднамеренно.

И вот, во время брифинга в среду канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что участие НАТО станет сигналом для внешнего мира.

"Мы очень серьезно относимся к защите нашей критической инфраструктуры, и никто не должен думать, что атаки останутся без последствий. Трубопроводы, телефонные кабели, интернет-соединения являются спасательными линиями для наших государств и должны быть особо защищены", — сказал он.

По словам премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере, его страна Норвегия производит газ на полную мощность и продолжит это делать в ближайшие годы.

"На нас лежит особая ответственность за обеспечение надежных поставок газа в Европу, что крайне важно поддерживать", — заявил политик.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс активизировал усилия после саботажа на "Северном потоке".

"Жизненно важно сделать еще больше, чтобы наша морская инфраструктура оставалась в безопасности от разрушительных действий в будущем", — заявил Столтенберг.

Ранее Фокус писал, что в Великобритании заявили, что Россия могла взорвать "Северный поток" с помощью подводного дрона. По мнению источника в военном ведомстве, россияне могли доставить взрывчатку к газопроводам еще несколько месяцев назад, чтобы взорвать ее в нужный момент.

Также сообщалось, что немецкие полицейские рассказали о пробоине на трубопроводе в восемь метров. Следователи уже передали все вещественные доказательства в прокуратуру, которая возбудила уголовное дело по факту взрывов на нитях трубопроводов "Северный поток".

Еще напомним, что в НАТО подтвердили, что авария на трубопроводе "Северный поток" произошла из-за преднамеренной диверсии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что нападение на инфраструктуру союзников будет встречено решительным ответом.