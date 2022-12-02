Голова Верховного суду Білорусі потрапив до реанімації, — ЗМІ

Валентин Сукало, за інформацією журналістів, уже тривалий час не з'являвся у публічному просторі. А причиною цього вони називають тяжку хворобу.

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Стан здоров'я голови Верховного суду Республіки Білорусь Валентина Сукала суттєво погіршився. Наразі чиновник перебуває в реанімації, про що повідомляє "Наша Нива".

Автори публікації пишуть, що Валентин Сукало протягом тривалого часу не з'являвся у публічному просторі. За даними видання, білоруський державний діяч перебуває у відділенні реанімації, де бореться з тяжкою хворобою.

У виданні наголосили, що чиновник є "ветераном судової роботи" Радянського Союзу. Свою діяльність як юрист Сукало продовжив за президента Олександра Лукашенка.

Журналісти також згадали про те, що внаслідок діяльності Валентина Сукало громадяни Білорусі майже втратили можливість доводити свою невинність у суді. при ньому кількість обвинувальних вироків зросла до 99,7%, а з політичних справ — до 100%.

Що відомо про голову Верховного суду Білорусі

Валентин Сукало народився 16 серпня 1942 року в Мінську. До того, як вступити на юридичний факультет Білоруського державного університету, працював токарем. За часів СРСР обіймав посаду міністра юстиції БРСР, а також був заступником голови Верховного суду Радянського Союзу. Був членом ЦК КП БРСР.

Посаду голови Верховного суду Республіки Білорусь Сукало зайняв у 1997 році, невдовзі після референдуму в Білорусі.

Нагадаємо, що в Білорусі мають намір втягнути Україну в судові суперечки через націоналізацію майна. Йдеться про 7 тисяч білоруських залізничних вагонів на загальну суму майже 355 млн доларів, що знаходяться на території України.

Ще Фокус писав, що Російська Федерація отримала від Білорусі понад 200 одиниць військової техніки. В РФ були передані білоруські танки, автомобілі "Урал" та БМП.

Також ми розповідали, що нещодавно в Білорусі помер глава МЗС Володимир Макей. При чому речник дипломатичного відомства Анатолій Глаз розповів — дипломат ще кілька днів тому планував свій новий робочий тиждень, а погіршення здоров'я нічого не віщувало.