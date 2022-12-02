Глава Верховного суда Беларуси попал в реанимацию, — СМИ

Валентин Сукало, по информации журналистов, уже продолжительное время не появлялся в публичном пространстве. А причиной этого они называют тяжелую болезнь.

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Состояние здоровья главы Верховного суда Республики Беларусь Валентина Сукала существенно ухудшилось. На данный момент чиновник находится в реанимации, о чем сообщает "Наша Нива".

Авторы публикации пишут, что Валентин Сукало в течение продолжительного времени не появлялся в публичном пространстве. По данным издания, белорусский государственный деятель пребывает в отделении реанимации, где борется с тяжелой болезнью.

В издании отметили, что чиновник является "ветераном судебной работы" Советского Союза. Свою деятельность в качестве юриста Сукало продолжил при президенте Александре Лукашенко.

Журналисты также упомянули о том, что в результате деятельности Валентина Сукало граждане Беларуси почти утратили возможность доказывать свою невиновность в суде. При нем количество обвинительных приговоров выросло до 99,7%, а по политическим делам – до 100%.

Что известно о председателе Верховного суда Беларуси

Валентин Сукало родился 16 августа 1942 года в Минске. До того как поступить на юридический факультет Белорусского государственного университета — работал токарем. Во времена СССР занимал должность министра юстиции БССР, а также был заместителем председателя Верховного суда Советского Союза. Был членом ЦК КП БССР.

Пост главы Верховного суда Республики Беларусь Сукало занял в 1997 году, вскоре после референдума в Беларуси.

Напомним, что в Беларуси намерены втянуть Украину в судебные споры из-за национализации имущества. Речь идет о 7 тысячах белорусских железнодорожных вагонов на общую сумму около 355 млн долларов, которые находятся на территории Украины.

Еще Фокус писал, что Российская Федерация получила от Беларуси более 200 единиц военной техники. В РФ были переданы белорусские танки, автомобили "Урал" и БМП.

Также мы рассказывали, что недавно в Беларуси умер глава МИД Владимир Макей. При чем пресс-секретарь дипломатического ведомства Анатолий Глаз рассказал — дипломат еще несколько дней назад планировал свою новую рабочую неделю, а ухудшение здоровья ничего не предвещало.