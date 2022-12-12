ЄС призначить спецпредставника з санкцій, щоб у РФ не залишилося лазівок, — FT

Нову посаду з січня отримає експосол Євросоюзу у США Девід О'Салліван. Він, зокрема, стежитиме за Туреччиною, щоб не дозволити Росії оминати обмеження через Анкару.

Related video

Єврокомісія готується призначити спеціального представника з нагляду за дотриманням санкцій проти Російської Федерації у різних країнах світу. Про це пише Financial Times.

Євросоюз має намір перешкодити Росії використовувати лазівки, які вона знаходить у всьому світі, щоб уникнути дії обмежень. Видання окремо наголошує, що спецпредставник стежитиме за Туреччиною, яка відмовилася дотримуватися санкцій, ухвалених проти РФ. Так, країни Заходу вимагають від президента Реджепа Тайїпа Ердогана вжити відповідних заходів щодо постачання заборонених товарів трейдерами, які прагнуть обійти жорсткий експортний контроль промислової та оборонної продукції, встановлений для країни-агресора.

Єврокомісар з фінансових послуг Мейрід МакГіннес навіть злітала в жовтні до Туреччини, сподіваючись переконати уряд змусити приватний сектор країни дотримуватися санкцій проти Росії.

Серед інших країн, яким у Європі хочуть приділити особливу увагу, також будуть Сербія та ОАЕ.

Як пишуть журналісти, нову посаду запропонували колишньому послу ЄС у Сполучених Штатах Девіду О'Саллівану. Остаточне рішення про його призначення Єврокомісія має ухвалити у вівторок, 13 грудня, розповів високопосадовець ЄС на умовах анонімності.

О'Салліван має розпочати свої обов'язки вже з січня наступного року.

Європейський спецпредставник частково дублюватиме роль керівника координації санкцій США Джима О'Брайєна, який займається налагодженням співпраці із союзниками у питаннях санкцій.

Нагадаємо, рівень падіння зборів російських кінотеатрів через санкції за поточний рік становив 56-70%. Збиток кіногалузі у Росії становить 4,5 млрд крб.

Раніше Фокус писав про те, що Німеччина та інші європейські країни продовжують купувати скраплений газ у РФ через посередника. Берлін не укладає угоди безпосередньо з Росією. Вони здійснюються через Бельгію, куди поставляється російський ЗПГ.