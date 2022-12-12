ЕС назначит спецпредставителя по вопросам санкций, чтобы у РФ не осталось лазеек, — FT

Новую должность с января получит экс-посол Евросоюза в США Дэвид О'Салливан. Он, в частности, будет следить за Турцией, чтобы не позволить России обходить ограничения через Анкару.

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Еврокомиссия готовится назначить специального представителя по надзору за соблюдением санкций против Российской Федерации в разных странах мира. Об этом пишет Financial Times.

Евросоюз намерен помешать России использовать лазейки, которая она находит по всему миру, чтобы избежать действия ограничений. Издание отдельно подчеркивает, что спецпредставитель будет следить за Турцией, которая отказалась придерживаться санкций, принятых против РФ. Так, страны Запада требуют от президента Реджепа Тайипа Эрдогана принять соответствующие меры в отношении поставок запрещенных товаров трейдерами, которые стремятся обойти жесткий экспортный контроль промышленной и оборонной продукции, установленный для страны-агрессора.

Еврокомиссар по финансовым услугам Мейрид МакГиннесс даже слетала в октябре в Турцию, надеясь убедить правительство заставить частный сектор страны соблюдать санкции против России.

Среди других стран, которым в Европе хотят уделить особое внимание, также будут Сербия и ОАЭ.

Как пишут журналисты, новую должность предложили бывшему послу ЕС в Соединенных Штатах Дэвиду О'Салливану. Окончательное решение о его назначении Еврокомиссия должна принять во вторник, 13 декабря, рассказал высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.

О'Салливан должен приступить к своим обязанностям уже с января следующего года.

Европейский спецпредставитель частично будет дублировать роль руководителя координации санкций США Джима О'Брайена, который занимается налаживанием сотрудничества с союзниками в вопросах санкций.

Напомним, уровень падения сборов российских кинотеатров из-за санкций за текущий год составил 56-70%. Убыток киноотрасли в России составляет 4,5 млрд руб.

Ранее Фокус писал о том, что Германия и другие европейские страны продолжают покупать сжиженный газ у РФ через посредника. Берлин не заключает сделки напрямую с Россией. Они осуществляются через Бельгию, куда поставляется российский СПГ.