Підтримав Путіна: суддя Верховного суду Норвегії заявив, що його отруїла дружина-українка, — ЗМІ

За словами судді, його отруїли невідомою отрутою, яка дуже довго виходить з організму. Під його впливом він надсилав його повідомлення, у яких підтримав війну Росії проти України.

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67-річний суддя Верховного суду Норвегії Єнс Едвін Скогхой звинуватив 41-річну дружину-українку Наталю в тому, що вона його отруїла. За його словами, вона це зробила із фінансових мотивів. Про це пише видання Dagbladet.

Видання пише, що Єнс Едвін – суддя Верховного суду Норвегії з найбільшим стажем роботи. Проте з минулої осені він перебуває у "відпустці". І ось ще 18 жовтня його госпіталізували до відділення невідкладної допомоги.

"Аналіз крові показав сліди наркозу", — розповів Єнс Едвін.

За його словами, отрута виходила з його організму протягом двох місяців.

Він заявив, що не приймав жодних препаратів, які могли б викликати таку реакцію, а тому звинуватив свою дружину-українку. З Наталією він познайомився через Інтернет у 2018 році. Вона категорично відкидає звинувачення і вважає, що чоловік має свої мотиви.

За словами журналістів, Єнс Едвін відправляв своїй дружині повідомлення наступного змісту:

" Я думаю, що Путін на правильному шляху. Раніше його метою була денацифікація України. Тепер він каже, що мета — десатанізувати Україну. У цьому питанні він має рацію, але він має велику роботу ", а також "Я сподіваюся, що війна з Росією закінчиться тим, що Україну буде видалено з карти!"

У матеріалі сказано, що суддя підтвердив, що справді відправляв дружині такі повідомлення, але на той момент перебував під впливом отрути та не контролював себе. Насправді він не дотримується таких поглядів.

Журналісти пишуть, що суддя не знає, якою отрутою його нібито отруїла дружина. Лікарі відмовилися коментувати цю тему.

Повідомляється, що в поліції Осло повідомили, що Єнс Едвін не звинуватив нікому, навіть дружині, про підозру якої повідомив журналістів. За словами представника правоохоронців Пера Томаса Омхольта, справа розслідується. Наталія впевнена, що її чоловік має відповісти за поширення "хибної інформації" про неї.

Раніше Фокус писав, що більшість українців виступили за відновлення ядерного статусу України. Вперше за 10 років відсоток населення, що підтримує ядерний статус, перевищив 50%. Також половина українців вважає, що РФ потрібно роззброїти задля безпеки нашої країни.

Ще нагадаємо, що Європарламент визнав Голодомор геноцидом українців. Парламентарі закликали Російську Федерацію, як правонаступницю Радянського Союзу, вибачитися за цей злочин більшовицького режиму.