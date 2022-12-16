Поддержал Путина: судья Верховного суда Норвегии заявил, что его отравила жена-украинка, — СМИ

По словам судьи, его отравили неизвестным ядом, который очень долго выходит из организма. Под его воздействием он отправлял его сообщения, в которых поддержал войну России против Украины.

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67-летний судья Верховного суда Норвегии Йенс Эдвин Скогхой обвинил 41-летнюю супругу-украинку Наталью в том, что она его отравила. По его словам, она это сделала по финансовым мотивам. Об этом пишет издание Dagbladet.

Издание пишет, что Йенс Эдвин – судья Верховного суда Норвегии с самым большим стажем работы. Однако с прошлой осени он находится в "отпуске". И вот еще 18 октября его госпитализировали в отделение неотложной помощи.

"Анализ крови показал следы наркоза", — рассказал Йенс Эдвин.

По его словам, яд выходил из его организма на протяжении двух месяцев.

Он заявил, что не принимал никаких препаратов, которые бы могли вызвать такую реакцию, а потому обвинил свою жену-украинку. С Натальей он познакомился через Интернет в 2018 году. Она категорически отвергает обвинения и считает, что у мужа есть свои мотивы.

По словам журналистов, Йенс Эдвин отправлял своей жене сообщения следующего содержания:

"Я думаю, что Путин на правильном пути. Ранее его целью была денацификация Украины. Теперь он говорит, что цель — десатанизировать Украину. В этом вопросе он прав, но ему предстоит большая работа", а также "Я надеюсь, что война с Россией закончится тем, что Украина будет удалена с карты!"

В материале сказано, что судья подтвердил, что действительно отправлял супруге такие сообщения, но в тот момент находился под воздействием яда и не контролировал себя. На самом деле он не придерживается таких взглядов.

Журналисты пишут, что судья не знает, каким именно ядом его якобы отравила жена. Врачи отказались комментировать эту тему.

Сообщается, что в полиции Осло сообщили, что Йенс Эдвин не предъявил никому обвинений, даже жене, о подозрении которой сообщил журналистам. По словам представителя правоохранителей Пера Томаса Омхольта, дело расследуется. Наталья уверена, что ее муж должен ответить за распространение "ложной информации" о ней.

Ранее Фокус писал, что большинство украинцев выступило за восстановление ядерного статуса Украины. Впервые за 10 лет процент населения, которое поддерживает ядерный статус, превысил 50%. Также половина украинцев считает, что РФ нужно разоружить для безопасности нашей страны.

Еще напомним, что Европарламент признал Голодомор геноцидом украинцев. Парламентарии призвали Российскую Федерацию, как правопреемницу Советского Союза, принести извинения за это преступление большевистского режима.