Стояли у Борисполі з 24 лютого: до Туреччини повернулися військові літаки з України (відео)

У Міноборони Туреччини заявили, що літаки спочатку прибули до України для доставки гуманітарного вантажу та евакуації турецьких громадян, але застрягли на 10 місяців.

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З Міжнародного аеропорту "Бориспіль" вилетіли два літаки ВПС Туреччини. Вони перебували там з початку повномасштабного російського вторгнення. Військово-транспортні повітряні судна успішно дісталися авіабази Кайсері, про що повідомили в Міноборони Туреччини у Facebook.

"Наші 2 літаки A400M, які вилетіли з України, благополучно дісталися рідної бази Кайсері", — сказано в повідомленні.

[ + – ] Турецькі літаки покинули Бориспіль і приземлилися на базі Кайсері

Крім того, у Twitter відомство повідомило, що літаки спочатку прибули до України для доставки гуманітарного вантажу, а також для евакуації громадян Туреччини з країни, де ведуться бойові дії.

Зазначимо, що це був перший виліт літаків із аеропорту "Бориспіль".

Літаки Airbus A400M

Airbus A400M — це чотиримоторний турбогвинтовий військово-транспортний літак, вироблений у Європі. Його почали виробляти у 2011 році. На даний момент він знаходиться на озброєнні Туреччини, Великобританії, Франції, Німеччини, Іспанії та інших країн.

Раніше Фокус писав, що у Міноборони заявили про новий пакет військової допомоги від Фінляндії. Це буде вже одинадцяте постачання військової допомоги від Фінляндії. Загальна вартість усіх пакетів сягнула €189,2 млн.

Ще нагадаємо, що у Китаї розповіли, як має закінчитися війна в Україні. Сі Цзіньпін під час практично всіх зустрічей із європейськими політиками наголошує, що офіційний Пекін виступає лише за дипломатичне врегулювання російсько-української війни.