Стояли в Борисполе с 24 февраля: в Турцию вернулись военные самолеты из Украины (видео)

В Минобороны Турции заявили, что самолеты изначально прибыли в Украину для доставки гуманитарного груза и эвакуации турецких граждан, но застряли на 10 месяцев.

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Из Международного аэропорта "Борисполь" вылетели два самолета ВВС Турции. Они находились там с момента начала полномасштабного российского вторжения. Военно-транспортные воздушные судна успешно добрались до авиабазы Кайсери, о чем сообщили в Минобороны Турции в Facebook.

"Наши 2 самолета A400M, вылетевшие из Украины, благополучно добрались до родной базы Кайсери", — сказано в сообщении.

[ + – ] Турецкие самолеты покинули Борисполь и приземлились на базе Кайсери

Кроме того, в Twitter ведомство сообщило, что самолеты изначально прибыли в Украину для доставки гуманитарного груза, а также для эвакуации граждан Турции из страны, в которой ведутся боевые действия.

Отметим, что это был первый вылет самолетов из аэропорта "Борисполь".

Самолеты Airbus A400M

Airbus A400M — это четырехмоторный турбовинтовой военно-транспортный самолет, произведенный в Европе. Его начали производить в 2011 году. На данный момент он находится на вооружении Турции, Великобритании, Франции, Германии, Испании и других стран.

Ранее Фокус писал, что в Минобороны заявили о новом пакете военной помощи от Финляндии. Это будет уже одиннадцатая поставка военной помощи от Финляндии. Общая стоимость всех пакетов достигла €189,2 млн.

Еще напомним, что в Китае рассказали, как должна закончиться война в Украине. Си Цзиньпин во время практически всех встреч с европейскими политиками подчеркивает, что официальный Пекин выступает только за дипломатическое урегулирование российско-украинской войны.