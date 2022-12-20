Финляндия готовит новый пакет военной помощи Украине — Минобороны

Это будет уже одиннадцатая поставка военной помощи от Финляндии. Общая стоимость всех пакетов достигла €189,2 млн.

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Президент Финляндии Саули Ниинисте принял решение о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщили в Министерстве обороны Финляндии.

"Финляндия поставит Украине дополнительную военную помощь. Президент Республики принял решение по этому вопросу сегодня, 20 декабря 2022 года, на основании предложения Правительственного совета", — сказано в сообщении.

В ведомстве в очередной раз подтвердили, что продолжат военную поддержу Украины.

"Битва за оборону Украины продолжается. Потребность в средствах защиты велика. Мы продолжим нашу поддержку", — заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.

Это будет уже одиннадцатый пакет военной помощи, который Финляндия направит в Украину. Общую стоимость предыдущих грузов в министерстве оценили в €189,2 млн.

Из соображений безопасности способ и график поставки сообщать не будут. В МО Финляндии отмечают, что учли как потребности Украины, так и ситуацию с обеспечением ресурсами Сил обороны страны.

Также президент Ниинисте принял решение продолжить участие Финляндии в обеспечении учебной поддержки ВСУ в Великобритании. В августе для этих целей Финляндия отправила в Соединенное Королевство 20 инструкторов.

15 ноября стало известно о десятом пакете военной помощи от Финляндии. Фокус сообщал о том, что Финляндия рассматривает возможность начать обучение украинских военных на территории ЕС.

Напомним, бойцы ВСУ получили на вооружение финские гранаты m/50 FRAG. Вооружение настолько новое, что его еще нет в ВС Финляндии.

Ранее бойцы ВСУ показали финские БТР Patria Pasi на вооружении. При этом официально передача техники не анонсировалась.