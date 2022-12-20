Фінляндія готує новий пакет військової допомоги Україні — Міноборони

Це буде вже одинадцяте постачання військової допомоги від Фінляндії. Загальна вартість усіх пакетів сягнула €189,2 млн.

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Президент Фінляндії Саулі Ніїністе ухвалив рішення про надання чергового пакету військової допомоги Україні. Про це у вівторок, 20 грудня, повідомили у Міністерстві оборони Фінляндії.

"Фінляндія поставить Україні додаткову військову допомогу. Президент Республіки ухвалив рішення з цього питання сьогодні, 20 грудня 2022 року, на підставі пропозиції Урядової ради", — йдеться у повідомленні.

У відомстві вкотре підтвердили, що продовжать військову підтримку України.

"Битва за оборону України продовжується. Потреба у засобах захисту велика. Ми продовжимо нашу підтримку", — заявив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен.

Це буде вже одинадцятий пакет військової допомоги, який Фінляндія направить до України. Загальну вартість попередніх вантажів у міністерстві оцінили у €189,2 млн.

З міркувань безпеки спосіб та графік постачання повідомляти не будуть. У МО Фінляндії наголошують, що врахували як потреби України, так і ситуацію із забезпеченням ресурсами Сил оборони країни.

Також президент Ніїністе ухвалив рішення продовжити участь Фінляндії у забезпеченні навчальної підтримки ЗСУ у Великій Британії. У серпні для цього Фінляндія відправила до Сполученого Королівства 20 інструкторів.

15 листопада стало відомо про десятий пакет військової допомоги від Фінляндії. Фокус повідомляв про те, що Фінляндія розглядає можливість розпочати навчання українських військових на території ЄС.

Нагадаємо, бійці ЗСУ отримали на озброєння фінські гранати m/50 FRAG. Озброєння настільки нове, що його ще немає у ЗС Фінляндії.

Раніше бійці ЗСУ показали фінські БТР Patria Pasi на озброєнні. При цьому офіційно передача техніки не анонсувалась.