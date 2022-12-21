"Боялися замаху": ЗМІ з'ясували, як готувався візит Зеленського до США

За даними джерела журналістів, близького до Зеленського, через високий ризик для безпеки президента України представникам уряду, а також співробітникам посольства США не повідомляли про графік візиту.

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Переліт президента України Володимира Зеленського в США супроводжувався посиленими безпековими заходами через побоювання можливих замахів із боку РФ. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела, близькі до президента України.

За даними джерела, через таку загрозу високопосадовцям уряду, а також співробітникам посольства в США не повідомлялося про графік візиту Зеленського.

Відомо також, що Зеленський уже давно хотів відвідати США, проте важливо було враховувати низку факторів.

Короткострокова закордонна поїздка не мала поставити під загрозу становище в Україні.

Графік візиту також необхідно було узгодити з Білим домом, а переліт Зеленського супроводжувався американською військовою авіацією.

За словами джерела, Зеленський не хотів би їхати у США, якби не було суттєвих зрушень у двосторонніх відносинах. Однак після підтвердження планів адміністрації Байдена надати Києву новий пакет військової допомоги, зокрема системи ППО Patriot, Зеленський вважав це за серйозний крок у відносинах США та України.

Нагадаємо, що в Білому домі розпочалася зустріч президентів Байдена та Зеленського. Український лідер передав голові Білого дому високу нагороду — Хрест Бойових Заслуг, — подякував керівництву та народу Сполучених Штатів.

Раніше Фокус повідомляв, що колишній посол США в Україні Стівен Пайфер заявив, що Зеленський під час візиту та свого виступу в Конгресі наголошуватиме на тому, що підтримка України вигідна США.