"Ситуація дуже небезпечна": мемний пес, який став символом Dogecoin, серйозно захворів (фото)

Мемному псу Кабосу, більше відомому в мережі як Чимс, 2022 року виповнилося 17 років.

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Пес породи шіба-іну на прізвисько Кабосу, який здобув популярність у соціальних мережах завдяки мемам "Доге", "Качок Доге і Чимс", а також став символом крипотвалюти Dogecoin, серйозно захворів. Про це повідомила господиня вихованця Ацуко Сато на своїй сторінці в Instagram.

Ацуто опублікувала в соціальній мережі знімки свого домашнього улюбленця, на яких той лежить під пледом, зазначивши, що пес почувається не дуже добре.

"Мабуть, ситуація дуже небезпечна, але все буде добре", — говорить підпис під знімками.

Хазяйка Кабосу також зазначила, що відчуває підтримку від шанувальників свого вихованця та подякувала підписникам за теплі слова в коментарях.

"Ми отримуємо сили від усього світу! Всім велике спасибі", — пише дівчина.

[ + – ] Пес із відомого мема захворів

Ацуто Сако не уточнила, на що саме хворіє на Кабос, проте в попередніх публікаціях вона згадувала про те, пес прихворів перед Різдвом. Через погане самопочуття тварина відмовлялася їсти й пити.

У 2022 році вихованцю Сако виповнилося 17 років. Водночас середня тривалість життя собак породи шіба-іну коливається в районі 12-15 років.

Зазначимо, що перші фото Кабосу з'явилися в мережі ще 2010 року, після чого почали стрімко набирати популярність. У 2012 році знімки пса стали шаблоном для мема "Доге". Через три роки цей знімок став символом криптовалюти Dogecoin, створеної програмістами Біллі Маркусом і Джексоном Палмером як "жарт", що висміював спекуляції криптовалютами.

[ + – ] Пес із мема Doge

[ + – ] Фото з Instagram Кабосу

У 2020 році на собаку впала нова хвиля популярності, пов'язана з поширенням мема "Качок Доге та Чимс". Картинки з двома псами, одна з яких велика та з м'язами, а друга — слабка та безпорадна, нерідко використовувалися для іронічного порівняння "старих добрих часів" і теперішнього часу.

Раніше ми писали про те, які фактори впливають на поведінку собак. За даними американських вчених, порода вихованця не відіграє ключової ролі в його характері.

Ще Фокус писав про те, що невістка Карла ІІІ Сара Фергюсон показала знімки улюблених корги покійної Єлизавети II. Після смерті королеви двоє її улюбленців переїхали жити до принца Ендрю та його колишньої дружини.

Нагадаємо, що відомий італійський тенор Андреа Бочеллі дав притулок собаці з українського Куп'янська. Через війну тварина майже оглухла, а також отримала осколкове поранення під час російської окупації.