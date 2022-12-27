"Ситуация очень опасная": ставший символом Dogecoin мемный пес серьезно заболел (фото)

Мемному псу Кабосу, больше известному в сети как Чимс, в 2022 году исполнилось 17 лет.

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Пес породы сиба-ину по кличке Кабосу, который получил популярность в социальных сетях благодаря мемам "Доге", "Качок Доге и Чимс", а также ставший символом крипотвалюты Dogecoin, серьезно заболел. Об этом сообщила хозяйка питомца Ацуко Сато на своей странице в Instagram.

Ацуто опубликовала в социальной сети снимки своего домашнего любимца, на которых тот лежит под пледом, отметив, что пес чувствует себя не очень хорошо.

"Видимо ситуация очень опасная, но все будет хорошо", — гласит подпись под снимками.

Хозяйка Кабосу также отметила, что чувствует поддержку от поклонников своего питомца и поблагодарила подписчиков за теплые слова в комментариях.

"Мы получаем силы от всего мира! Всем большое спасибо", — пишет девушка.

[ + – ] Пес из известного мема заболел

Ацуто Сако не уточнила, чем именно болеет Кабосу, однако в предыдущих публикациях она упоминала о том, пес приболел перед Рождеством. Из-за плохого самочувствия животное отказывалось есть и пить.

В 2022 году питомцу Сако исполнилось 17 лет. При этом средняя продолжительность жизни собак породы сиба-ину колеблется в районе 12-15 лет.

Отметим, что первые фото Кабосу появились в сети еще в 2010 году, после чего начали стремительно набирать популярность. В 2012 году снимки пса стали шаблоном для мема "Доге". Спустя три года даный снимок стал символом криптовалюты Dogecoin, созданной программистами Билли Маркусом и Джексоном Палмером в качестве "шутки", высмеивавшей спекуляции криптовалютами.

[ + – ] Пес из мема Doge

[ + – ] Фото из Instagram Кабосу

В 2020 году на собаку свалилась новая волна популярности, связанная с распространением мема "Качок Доге и Чимс". Картинки с двумя псами, один из которых большой и мускулистый, а второй – слабый и беспомощный нередко использовались для ироничного сравнения "старых добрых времен" и нынешнего времени.

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