"Це неприйнятно": в Болгарії відреагували на оголошення Христо Грозєва в російський розшук

Болгарський політик Галаб Донєв звинуватив Росію в зазіханні на свободу слова та залякуванні журналіста.

Related video

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Болгарії Галаб Донєв заявив, що оголошення провідного слідчого журналістської групи Bellingcat Христо Грозєва Російською Федерацією у розшук є неприйнятним. Про це він повідомив на засіданні уряду 29 грудня, пише видання CNN.

За словами Донєва, в Кремлі не поінформували болгарську сторону про звинувачення, що висуваються проти Грозєва. Він також заявив, що має намір протестувати проти ордера на обшук.

"Для нас цей акт неприйнятний, він є зазіханням на свободу слова та спробою залякати громадянина Болгарії", — сказав політик.

Галаб Донєв повідомив, що для отримання пояснень в МЗС Болгарії викликали пані посла РФ Елеонору Митрофанову. Після розмови з представниками міністерства, Митрофанова сказала представникам ЗМІ, що не має інформації про цю ситуацію. Дипломатка також додала, що журналіста розшукують лише на території РФ.

"Посол Росії каже, що не знає, чому я перебуваю в розшуку Росії, але що "ми не ганятимемося за ним по всьому світу, а це просто означає, що ми ще раз говоримо йому, що він тут не потрібен". Отже… вони "хочуть" мене, щоб сказати мені, що вони "не хочуть" мене?" — прокоментував слова Митрофанової Христо Грозєв на своїй сторінці у Twitter.

На інцидент відреагували в посольстві РФ у Болгарії, заявивши, що порушення російських законів веде до відповідних наслідків, незалежно від діяльності та громадянства підозрюваного.

"Йдеться не про залякування журналіста чи якусь загрозу його життю", — запевняють у посольстві.

У CNN зазначили, що Російська Федерація внесла болгарського журналіста Христо Грозєва до списку "розшукуваних" у понеділок, 26 грудня. На офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ Росії йдеться, що слідчий "розшукується за статтею Кримінального кодексу". Водночас конкретна стаття КК не називається.

Чим займається Bellingcat

Міжнародне інтернет-видання Bellingcat заснував британський журналіст Еліот Гіґґінс у 2014 році. Організація спеціалізується на журналістських розслідуваннях, що ґрунтуються на аналізі інформації з відкритих джерел.

Слідчі Bellingcat, зокрема Христо Грозєв, розслідували справу про отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального. Як з'ясували журналісти, у замаху було задіяно 8 співробітників ФСБ.

У 2022 році в РФ визнали Bellingcat "небажаною організацією", а Христо Грозєв отримав статус "іноземного агента".

Раніше ми писали про те, що 23 грудня послом України у Болгарії призначили сексологиню без досвіду роботи у дипломатії Олесю Ілащук. Новоспечена дипломатка вже взяла участь у спільній нараді послів України, що відбулася з 22 по 25 грудня у Києві та Миколаєві.

Ще Фокус повідомляв про те, що 20 грудня відбулася зустріч міністрів оборони України та Болгарії. У межах візиту в Україну голова МО Болгарії Дімітар Стоянов відвідав Ірпінь, де побачив наслідки російської окупації.