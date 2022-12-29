"Это неприемлемо": в Болгарии отреагировали на объявление Христо Грозева в российский розыск

Болгарский политик Галаб Донев обвинил Россию в посягательстве на свободу слова и запугивании журналиста.

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Исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Галаб Донев заявил, что объявление ведущего следователя журналистской группы Bellingcat Христо Грозева Российской Федерацией в розыск является неприемлемым. Об этом политик сообщил на заседании правительства 29 декабря, пишет издание CNN.

По словам Донева в Кремле не проинформировали болгарскую сторону об обвинениях, выдвигаемых против Грозева. Он также заявил, что намерен протестовать против ордера на обыск.

"Для нас этот акт неприемлем, он представляет собой посягательство на свободу слова и попытку запугать гражданина Болгарии", — сказал политик.

Галаб Донев сообщил, что для получения объяснений в МИД Болгарии вызвали посла РФ Элеонору Митрофанову. После разговора с представителями министерства, Митрофанова сказала представителям СМИ, что не располагает информацией о данной ситуации. Дипломат также добавила, что журналиста разыскивают только на территории РФ.

"Посол России говорит, что не знает, почему я нахожусь в розыске России, но что "мы не будем гоняться за ним по всему миру, а это просто означает, что мы еще раз говорим ему, что он здесь не нужен". Итак… они "хотят" меня, чтобы сказать мне, что они "не хотят" меня?", — прокомментировал слова Митрофановой Христо Грозев на своей странице в Twitter.

На инцидент отреагировали в посольстве РФ в Болгарии, заявив, что нарушение российских законов ведет к соответствующим последствиям, вне зависимости от рода деятельности и гражданства подозреваемого.

"Речь идет не о запугивании журналиста или какой-либо угрозе его жизни", — уверяют в посольстве.

В CNN отметили, что Российская Федерация внесла болгарского журналиста Христо Грозева в список "разыскиваемых" в понедельник, 26 декабря. На официальном сайте Министерства внутренних дел России говорится, что следователь "разыскивается по статье Уголовного кодекса". При этом конкретная статья УК не называется.

Чем занимается Bellingcat

Международное интернет-издание Bellingcat основал британский журналист Элиот Хиггинс в 2014 году. Организация специализируется на журналистских расследованиях, основанных на анализе информации из открытых источников.

Следователи Bellingcat, в частности Христо Грозев, занимались расследованием дела об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального. Как выяснили журналисты, в покушении были задействованы 8 сотрудников ФСБ.

В 2022 году в РФ признали Bellingcat "нежелательной организацией, а Христо Грозев получил статус "иностранного агента".

Ранее мы писали о том, что 23 декабря послом Украины в Болгарии назначили сексолога без опыта работы в дипломатии Олесю Илащук. Новоиспеченный дипломат уже приняла участие в общем совещании послов Украины, состоявшемся с 22 по 25 декабря в Киеве и Николаеве.

Еще Фокус сообщал о том, что 20 декабря состоялась встреча министров обороны Украины и Болгарии. В рамках визита в Украину глава МО Болгарии Димитар Стоянов посетил Ирпень, где увидел последствия российской оккупации.