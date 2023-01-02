"У неї був напад": невідома жінка спробувала в'їхати до штаб-квартири ООН машиною (фото)

У поліції повідомили, що 53-річна жінка зупинила автомобіль перед воротами до комплексу та відмовлялася виходити.

Related video

Вранці 1 січня невідома жінка намагалася в'їхати машиною на територію штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. Про це пише New York Post.

Повідомляється, що на той момент установа була закрита на свята. Жінка не змогла потрапити за зачинені ворота, а тому просто зупинила своє авто перед ними. На місце було викликано співробітників поліції.

Видання пише, що 53-річну жінку вмовили залишити авто. Тоді медики, що приїхали, відвезли її до лікарні.

"53-річну жінку було госпіталізовано після того, як поліціянти вмовили її вийти з машини, на якій вона під'їхала до воріт штаб-квартири ООН на Першій авеню на 42-й вулиці близько 9:45 ранку", — сказано в повідомленні.

[ + – ] Жінка спробувала в'їхати до штаб-квартири ООН автомобілем

У матеріалі не йдеться про те, як саме звати жінку і навіщо їй знадобилося проїхати до штаб-квартири ООН.

"У неї був психіатричний напад", — сказало джерело в поліції журналістам.

Також наголошується, що до ООН жінка не має жодного стосунку.

Штаб-квартира ООН у Нью-Йорку

Штаб-квартира Організації об'єднаних націй – комплекс будівель у Нью-Йорку, що знаходиться у східній частині Манхеттену. Саме в цьому комплексі приймаються найважливіші рішення, оскільки саме в ньому проходять більшість засідань Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки ООН.

Раніше Фокус писав, що у Британії морж зіпсував Новий рік любителям салютів. Влада Скарборо скасувала святкове шоу через звернення захисників природи, щоб не нашкодити тварині з Арктики, яка влаштувала привал у міському порту.

Також повідомлялося, що на курорті у Франції екоактивісти громлять снігові гармати. Власники гірськолижного курорту скаржаться, що їх устаткуванню було завдано збитків на 2600 фунтів стерлінгів. Вони наголосили, що "лижні побоїща" у Франції останнім часом почастішали.

Ще нагадаємо, що шотландець оселився в електрокарі Tesla на знак солідарності з Україною. Чоловік зупинив автомобіль біля консульства РФ у Единбурзі. Він обурений тим, що воно все ще працює через 10 місяців війни РФ проти України.