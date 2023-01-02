"У нее был приступ": неизвестная женщина попыталась въехать в штаб-квартиру ООН на машине (фото)

В полиции сообщили, что 53-летняя женщина остановила автомобиль перед воротами в комплекс и отказывалась выходить.

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Утром 1 января неизвестная женщина пыталась въехать на машине на территорию штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Об этом пишет New York Post.

Сообщается, что на тот момент учреждение было закрыто на праздники. Женщина не смогла попасть за закрытые ворота, а потому просто остановила свое авто перед ними. На место были вызваны сотрудники полиции.

Издание пишет, что 53-летнюю женщину уговорили покинуть авто. Тогда приехавшие медики отвезли ее в больницу.

"53-летняя женщина была госпитализирована после того, как полицейские уговорили ее выйти из машины, на которой она подъехала к воротам штаб-квартиры ООН на Первой авеню на 42-й улице около 9:45 утра", — сказано в сообщении.

[ + – ] Женщина попыталась въехать в штаб-квартиру ООН на автомобиле

В материале не говорится, как именно зовут женщину и зачем ей понадобилось проехать в штаб-квартиру ООН.

"У нее был психиатрический приступ", — сказал источник в полиции журналистам.

Также отмечается, что к ООН женщина не имеет никакого отношения.

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке

Штаб-квартира Организации объединенных наций — комплекс зданий в Нью-Йорке, который находится в восточной части Манхэттена. Именно в этом комплексе принимаются самые важные решения, так как именно в нем проходит большинство заседаний Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

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