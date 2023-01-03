На новорічному фестивалі в Румунії помітили Z-машини та людей у військовій формі РФ (відео)

Румунські ЗМІ пишуть, що на автомобілі із намальованими літерами "Z" також встановили макети ракет із написами "атомна бомба". Поліція вже порушила кримінальну справу.

Related video

У румунській комуні Берзунць відбувся новорічний фестиваль, на якому помітили автомобілі з Z-символікою, а також людей у російській військовій формі. На місце викликали поліцію. Було порушено кримінальну справу. Про це пише digi24.pro.

Повідомляється, що справу розслідують інспектори Бакеу.

Також видання пише, що на дахах машин встановили макети ракет із написом "атомна бомба". Чоловіки, що супроводжували автомобілі у військовій формі, що імітує форму ЗС РФ, підбурювали місцевих до насильства.

Видання пише, що у комуні Берзунця щороку відбуваються фестивалі.

[ + – ] Фестиваль у Берзунці

Літера "Z" як символ російського вторгнення в Україну

Літера "Z" латинського алфавіту стала мілітарним символом війни Росії проти України. Збройні сили РФ означали свою військову техніку літерами "Z", "V", "O". Однак у Міноборони Росії заявили, що літери не є офіційними військовими символами (позначеннями) і не мають спеціального навантаження. Проте у суспільстві літери почали сприймати як офіційну символіку збройних сил РФ.

Раніше Фокус писав, що у Бєлгородській області військовий тяжко поранив чоловіка. За інформацією росЗМІ, цивільний зайшов на територію військового об'єкту і не відреагував на вимоги вартового.

Ще нагадаємо, що Меладзе відповів на погрози позбавити його громадянства РФ. Після випадку у Дубаї, де Меладзе сказав: "Героям Слава", погрози артистові надійшли від російської сенаторки Олени Афанасьєвої та депутата Держдуми Сергія Миронова.

Також нагадаємо, що тисячі сімей російського Якутська залишилися без тепла у мінус 42 градуси. За словами місцевих жителів, цілий мікрорайон із кількома тисячами містян замерз за лічені години.