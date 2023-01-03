На новогоднем фестивале в Румынии заметили Z-машины и людей в военной форме РФ (видео)

Румынские СМИ пишут, что на автомобили с нарисованными буквами "Z" также установили макеты ракет с надписями "атомная бомба". Полиция уже возбудила уголовное дело.

Related video

В румынской коммуне Берзунцы прошел новогодний фестиваль, на котором заметили автомобили с Z-символикой, а также людей в российской военной форме. На место вызвали полицию. Было возбуждено уголовное дело. Об этом пишет digi24.pro.

Сообщается, что дело расследуют инспекторы уезда Бакэу.

Также издание пишет, что на крышах машин установили макеты ракет с надписью "атомная бомба". Сопровождающие автомобили мужчины в военной форме, которая имитирует форму ВС РФ, подстрекали местных к насилию.

Издание пишет, что в коммуне Берзунцы ежегодно проходят фестивали.

[ + – ] Фестиваль в Берзунцы

Буква "Z" как символ российского вторжения в Украину

Буква "Z" латинского алфавита стала милитаристским символом войны России против Украины. Вооруженные силы РФ обозначали свою военную технику буквами "Z", "V", "O". Однако в Минобороны России заявили, что буквы не являются официальными воинскими символами (обозначениями) и не несут специальной нагрузки. Тем не менее в российском обществе буквы начали воспринимать как официальную символику вооруженных сил РФ.

Ранее Фокус писал, что в Белгородской области военный тяжело ранил мужчину. По информации росСМИ, гражданский зашел на территорию военного объекта и не отреагировал на требования часового.

Еще напомним, что Меладзе ответил на угрозы лишить его гражданства РФ. После случая в Дубае, где Меладзе сказал: "Героям Слава", угрозы артисту поступили от российского сенатора Елены Афанасьевой и депутата Госдумы Сергея Миронова.

Также напомним, что тысячи семей российского Якутска остались без тепла в минус 42 градуса. По словам местных жителей, целый микрорайон с несколькими тысячами горожан замерз за считанные часы.