Проблеми з м'ясом: компанія McDonald's збирається залишити Казахстан, – Bloomberg

Нинішнього власника франшизи мережі ресторанів у Казахстані Кайрата Боранбаєва, який є родичем колишнього казахстанського президента Нурсултана Назарбаєва, було затримано березні 2022 року за звинуваченням у розтраті.

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Американська корпорація McDonald's має намір піти з Казахстану через проблеми з постачанням м'ясних котлет, спричинених повномасштабним вторгненням Російської Федерації в Україну. Про це пише видання Bloomberg.

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's протрималася у Казахстані шість років. Журналісти зазначають, що казахстанські компанії не підпадають під західні санкції, проте після відходу McDonald's із Росії заклади в Казахстані більше не можуть закуповувати м'ясні котлети у російських постачальників.

У зв'язку з цим, 24 ресторани McDonald's в країні заявили про припинення своєї роботи у листопаді 2022 року. Закупівля необхідних продуктів у місцевих чи європейських постачальників виявилася економічно невигідною і могла призвести до збитків.

Журналісти також зазначають, що власник казахстанської франшизи McDonald's Кайрат Боранбаєв є родичем колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. У березні минулого року Боранбаєва заарештували за звинуваченням у розтраті.

Американські ЗМІ пишуть, що у компанії McDonald's відмовилися коментувати ситуацію із закриттям ресторанів у Казахстані.

Раніше Боранбаєв також володів франшизою McDonald's у Білорусі, однак у листопаді 2022 року компанія оголосила, що йде з білоруського ринку. Цей крок у корпорації пояснили "серйозними проблемами з місцевими постачаннями".

Ще Фокус писав про те, як Олександр Лукашенко відреагував на відставку McDonald's з Білорусі. Політик вважає, що замість американських ресторанів мають з'явитись білоруські, які використовують місцеві продукти.

Нагадаємо, що компанія McDonald's виграла суд у киянина Євгена Леськіва, який зареєстрував бренд McFlower і продавав під ним квіти. В американській корпорації заявили, що логотипи компаній надто схожі. Деталі справи було опубліковано 14 листопада у Єдиному реєстрі судових рішень.