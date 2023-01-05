Проблемы с мясом: компания McDonald's собирается покинуть Казахстан, – Bloomberg

Нынешний владелец франшизы сети ресторанов в Казахстане Кайрат Боранбаев, который является родственником бывшего казахстанского президента Нурсултана Назарбаева, был задержан марте 2022 года по обвинению в растрате.

Related video

Американская корпорация McDonald's намерена уйти из Казахстана из-за проблем с поставками мясных котлет, вызванных полномасштабным вторжением Российской Федерации в Украину. Об этом пишет издание Bloomberg.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's продержалась в Казахстане шесть лет. Журналисты отмечают, что казахстанские компании не подпадают под западные санкции, однако после ухода McDonald's из России заведения в Казахстане больше не могут закупать мясные котлеты у российских поставщиков.

В связи с этим, 24 ресторана McDonald's в стране завили о приостановке своей работы в ноябре 2022 года. Закупка необходимых продуктов у местных или европейских поставщиков оказалась экономически невыгодной и могла бы привести к убыткам.

Журналисты также отмечают, что владелец казахстанской франшизы McDonald's Кайрат Боранбаев является родственником бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В марте прошлого года Боранбаев был арестован по обвинению в растрате.

Американские СМИ пишут, что в компании McDonald's отказались комментировать ситуацию с закрытием ресторанов в Казахстане.

Ранее Боранбаев также владел франшизой McDonald's в Беларуси, однако в ноябре 2022 года компания объявила об уходе из белорусского рынка. Данный шаг в корпорации объяснили "серьезными проблемами с местными поставками".

Еще Фокус писал о том, как Александр Лукашенко отреагировал на уход McDonald's из Беларуси. Политик считает, что вместо американских ресторанов должны появиться белорусские, которые используют местные продукты.

Напомним, что компания McDonald's выиграла суд у киевлянина Евгения Леськива, зарегистрировавшего бренд McFlower и продававшего под ним цветы. В американской корпорации заявили, что логотипы компаний слишком похожи. Детали дела были опубликованы 14 ноября в Едином реестре судебных решений.