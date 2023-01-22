Новий міністр оборони Німеччини Пісторіус незабаром відвідає Україну, — ЗМІ

За словами Пісторіуса, Німеччина спілкується з партнерами щодо постачання танків. Насамперед діалог йде зі США. Сам міністр може відвідати Україну в найближчі тижні.

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Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус має намір приїхати до України. Про це він заявив журналістам видання Bild.

"Безперечно, однак, те, що я скоро поїду в Україну. Можливо, навіть у найближчі чотири тижні", — сказав він.

За словами міністра, його український колега Олексій Рєзніков – це людина, яка знає, чого хоче. Зазначимо, що політики зустрілися під час саміту на авіабазі "Рамштайн".

Пісторіус також згадав і можливе постачання танків Leopard 2 Україні. Він зазначив, що на цей час Німеччина говорить про це з міжнародними партнерами, а насамперед із США. Він уже доручив своїм помічникам підготувати "все необхідне", щоб не гаяти часу, якщо трапиться "найгірше". Проте, про що йдеться, міністр не уточнив.

Також під час інтерв'ю Пісторіус заявив, що має намір створити найсильнішу армію в Європейському Союзі.

"Німеччина є найбільшою економікою в Європі, тому нашою метою також має бути створення найсильнішої і найкраще оснащеної армії в ЄС. Однак це неможливо зробити за три роки, потрібно ще кілька років. Моя робота зараз полягає в тому, щоб прокласти курс до поворотного моменту, щоб досягти успіху", — заявив політик.

Нагадаємо, що в Німеччині вступив на посаду новий міністр оборони. Борис Пісторіус підкреслив, що хоча Німеччина і не є стороною конфлікту в російсько-українській війні, Бундесвер і надалі підтримуватиме Україну в боротьбі за її незалежність.

Також повідомлялося, що в ГУР заявили, що західні партнери дадуть Україні танки Leopard 2, оскільки рішення про перемогу сформовано. Наразі тривають переговори, наскільки публічною має бути передача нового озброєння.

Також Фокус писав, що, на думку Еда Арнольда з Королівського інституту об'єднаних служб, зволікання з поставками танків ляже плямою на репутації Німеччини на десятиліття. Він упевнений, що якщо наступ РФ виявиться успішним або наступ України не вдасться, Берліну буде дуже складно переконати союзників у тому, що це вина Німеччини.