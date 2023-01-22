Новый министр обороны Германии Писториус скоро посетит Украину, — СМИ

По словам Писториуса, Германия общается с партнерами по поводу поставок танков. Прежде всего, диалог идет с США. Сам министр может посетить Украину в ближайшие недели.

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Новый министр обороны Германии Борис Писториус собирается приехать в Украину. Об этом он заявил журналистам издание Bild.

"Несомненно, однако, то, что я скоро поеду на Украину. Возможно, даже в ближайшие четыре недели", — сказал он.

По словам министра, его украинский коллега Алексей Резников – это человек, который знает, чего хочет. Отметим, что политики встретились во время саммита на авиабазе "Рамштайн".

Писториус также упомянул и возможные поставки танков Leopard 2 Украине. Он отметил, что на данный момент Германия говорит об этом с международными партнерами, а прежде всего с США. Он уже поручил своим помощникам подготовить "все необходимое", чтобы не терять времени, если случится "самое худшее". Однако, о чем идет речь, министр не уточнил.

Также во время интервью Писториус заявил, что собирается создать самую сильную армию в Европейском Союзе.

"Германия является крупнейшей экономикой в ​​Европе, поэтому нашей целью также должно быть создание самой сильной и лучше всего оснащенной армии в ЕС. Однако это невозможно сделать за три года, потребуется еще несколько лет. Моя работа сейчас состоит в том, чтобы проложить курс к поворотному моменту, чтобы добиться успеха", — заявил политик.

Напомним, что в Германии вступил в должность новый министр обороны. Борис Писториус подчеркнул, что, хотя Германия и не является стороной конфликта в российско-украинской войне, Бундесвер будет и дальше поддерживать Украину в борьбе за ее независимость.

Также сообщалось, что в ГУР заявили, что западные партнеры дадут Украине танки Leopard 2,так как решение о победе сформировано. Сейчас идут переговоры, насколько публичной должна быть передача нового вооружения.

Также Фокус писал, что, по мнению Эда Арнольда из Королевского института объединенных служб, промедление с поставками танков ляжет пятном на репутации Германии на десятилетия. Он уверен, что если наступление РФ окажется успешным или же наступление Украины не удастся, Берлину будет очень сложно переубедить союзников в том, что это вина Германии.