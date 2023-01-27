Байден хоче в Україну, але момент не той, — представник ради нацбезпеки США Кірбі

Зараз, виходячи зі слів Кірбі, очікувати візиту не варто, але Байден часто спілкується із Зеленським телефоном.

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Представник ради Нацбезпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю СNN заявив, що головним для США в цій війні є питання української армії та її забезпечення. Це є головною темою розмов президентів Зеленського та Байдена, але візит американського президента до України поки що не вчасний.

"Думаю, що президент у якийсь час хотів би це зробити, але зараз не той момент", — сказав він.

Але, нагадаємо, Байден планує відвідати Європу. Візит американського лідера буде пов'язаний із роковинами повномасштабної російської агресії проти України, яка розпочалася 24 лютого 2022 року.

Раніше Фокус повідомляв, що під час виступу 25 лютого президент США Джо Байден підтвердив відправку в Україну 31 одиниці американських танків M1 Abrams у зв'язку з побоюваннями щодо нового російського наступу цієї весни. Цього буде достатньо для формування танкового батальйону.

Крім того, Байден заявив, що Україна готується до контрнаступу, але раніше, 20 січня, видання Reuters повідомило, що керівництво США радить Україні не поспішати починати великий наступ на позиції російських військ, поки не буде отримано все анонсоване озброєння зі США, а військовослужбовці не пройдуть необхідну підготовку.