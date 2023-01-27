Байден хочет в Украину, но момент не тот, – представитель совета нацбезопасности США Кирби

Сейчас, исходя из слов Кирби ожидать визита не стоит, но Байден часто общается с Зеленским телефоном.

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Представитель совета Нацбезопасности США Джон Кирби в интервью СNN заявил, что главным для США в этой войне является вопрос украинской армии и ее обеспечения. Это есть главной темой разговоров президентов Зеленского и Байдена, но визит американского президента в Украину пока не ко времени.

"Думаю, что президент в какое-то время хотел бы это сделать, но сейчас не тот момент", — сказал он.

Но, напомним, Байден планирует посетить Европу. Визит американского лидера будет связан с годовщиной полномасштабной российской агрессии против Украины, которая началась 24 февраля 2022 года.

Ранее Фокус сообщал, что в ходе выступления 25 февраля президент США Джо Байден подтвердил отправку в Украину 31 единиц американских танков M1 Abrams в связи с опасениями по поводу нового российского наступления этой весной. Этого будет достаточно для формирования танкового батальона.

Кроме того, Байден заявил, что Украина готовится к контрнаступлению, но ранее, 20 января издание Reuters сообщило, что руководство США советует Украине не спешить начинать крупное наступление на позиции российских войск, пока не будут получено все анонсированное вооружение из США, а военнослужащие не пройдут необходимую подготовку.