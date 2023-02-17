"Живемо в епоху небезпеки": Угорщина та Азербайджан посилюють співпрацю, – ЗМІ

За словами глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, постачання природного газу з Азербайджану до Угорщини може розпочатися вже цього року. Крім того, угорські компанії братимуть участь у відновленні Нагірного Карабаху.

Related video

Угорщина та Азербайджан посилюють співпрацю у двох стратегічних напрямках: транспортуванні газу з Азербайджану до Угорщини та реконструкції Нагірного Карабаху. Про це пише Magyar Hírlap із посиланням на слова міністра закордонних справ та торгівлі Угорщини Петера Сійярто.

"Ми живемо в епоху небезпеки, тому важливість стабільного та передбачуваного партнерства та дружби цінується", — заявив Сійярто після дев'ятого засідання угорсько-азербайджанського комітету з економічного співробітництва.

Петер Сійярто повідомив про укладання політичної енергетичної угоди та додав, що постачання газу з Азербайджану до Угорщини може стартувати вже 2023 року. За словами міністра, до кінця року Угорщина може розраховувати приблизно на 100 млн кубометрів азербайджанського природного газу.

На спільній пресконференції з міністром праці Азербайджану Сахілем Бабаєвим Сійярто зазначив, що угорські компанії братимуть участь у відновленні Нагірно-Карабахського регіону після руйнувань, завданих війною.

"Група угорських компаній, створена в частині транспортної інфраструктури, охорони здоров'я та комунальних послуг готова брати участь у реконструкції та відновленні Карабаху", — сказав міністр.

Глава МЗС Угорщини додав, що Угорщина та Азербайджан зацікавлені у якнайшвидшому завершенні війни в Україні. Міністр прокоментував свій недавній візит до Мінська, заявивши, що там він передав заклик до оголошення припинення вогню та початку мирних переговорів.

Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час святкової вечері на честь президента Азербайджану Ільхама Алієва виголосив тост, у якому сказав, що на схід від його країни живуть "росіяни". Своєю чергою Алієв вказав Орбану на "схожі геостратегічні позиції" Угорщини та Азербайджану.

Ще Фокус писав про те, що міністр оборони Австрії Клаудія Таннер та міністр оборони Угорщини Крістоф Салай-Бобровницький домовилися не постачати зброю Україні, щоб "уникнути ескалації". За словами Таннер, зараз найбільша небезпека – поширення війни на інші країни Європи.