"Живем в эпоху опасности": Венгрия и Азербайджан усиливают сотрудничество, – СМИ

По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, поставка природного газа из Азербайджана в Венгрию может начаться уже в этом году. Кроме того, венгерские компании примут участие в восстановлении Нагорного Карабаха.

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Венгрия и Азербайджан усиливают сотрудничество по двум стратегическим направлениям: транспортировке газа из Азербайджана в Венгрию и реконструкции Нагорного Карабаха. Об этом пишет Magyar Hírlap со ссылкой на слова министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сийярто.

"Мы живем в эпоху опасности, поэтому важность стабильного и предсказуемого партнерства и дружбы ценится", — заявил Сийярто после девятого заседания венгерско-азербайджанского комитета по экономическому сотрудничеству.

Петер Сийярто сообщил о заключении политического энергетического соглашения и добавил, что поставки газа из Азербайджана в Венгрию могут стартовать уже в 2023 году. По словам министра, к концу года Венгрия может рассчитывать примерно на 100 млн кубометров азербайджанского природного газа.

На совместной пресс-конференции с министром труда Азербайджана Сахилем Бабаевым Сийярто отметил, что венгерские компании будут участвовать в восстановлении Нагорно-Карабахского региона после разрушений, нанесенных войной.

"Группа венгерских компаний, созданная в части транспортной инфраструктуры, здравоохранения и коммунальных услуг готова участвовать в реконструкции и восстановлении Карабаха", — сказал министр.

Глава МИД Венгрии добавил, что Венгрия, и Азербайджан заинтересованы в скорейшем завершении войны в Украине. Министр прокомментировал свой недавний визит в Минск, заявив, что там он передал призыв к объявлению прекращения огня и началу мирных переговоров.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время праздничного ужина в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева произнес тост, в котором сказал, что к востоку от его страны живут "русские". В свою очередь Алиев указал Орбану на "похожие геостратегические позиции" Венгрии и Азербайджана.

Еще Фокус писал о том, что министр обороны Австрии Клаудия Таннер и министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровницкий договорись не поставлять оружие Украине, чтобы "избежать эскалации". По словам Таннер, сейчас самая большая опасность это распространение войны на другие страны Европы.