Схоже на гранату: в Москві поліцейські обшукують заміновану вантажівку, – ЗМІ

У південно-східному районі помітили вантажівку Hyundai Porter, під дном якої був предмет, схожий на гранату. Територію оточили, працюють кінологи.

Related video

У південно-східному районі Москви ввечері 28 лютого помітили заміновану вантажівку. Про це повідомили джерела російського медіа Shot.

Під дном вантажівки марки Hyundai Porter був предмет, схожий на гранату. Територію довкола машини оточили поліцейські, працюють також кінологи.

[ + – ] Під дном вантажівки марки Hyundai Porter заклали гранату

Наразі подробиці уточнюються. Надзвичайні служби та правоохоронці на момент публікації новини не коментували інциденту.

Нагадаємо, що в січні незадоволений 51-річний киянин кілька разів заявляв про "мінування" будівлі Офісу президента України. Чоловік пояснив вчинки тим, що йому "надто часто" відключали в квартирі світло.

У Бериславському районі Херсонської області 3 січня 2 людей підірвалися на міні, яку залишили російські військові.

А в листопаді минулого року в Херсоні збиралися підірвати будівлю СБУ. Депутат Херсонської облради Сергій Хлань казав, що там заміновано кожний кабінет.