Похоже на гранату: в Москве полицейские обыскивают заминированный грузовик, – СМИ

В юго-восточном районе обнаружили грузовик Hyundai Porter, под днищем которого был предмет, похожий на гранату. Территорию оцепили, работают кинологи.

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В юго-восточном районе Москвы вечером 28 февраля обнаружили заминированный грузовик. Об этом сообщили источники российского медиа Shot.

Под днищем грузовика марки Hyundai Porter был предмет, похожий на гранату. Территорию вокруг машины оцепили полицейские, работают также кинологи.

[ + – ] Под днищем грузовика марки Hyundai Porter заложили гранату

На данный момент подробности уточняются. Чрезвычайные службы и правоохранители на момент публикации новости не комментировали инцидент.

Напомним, что в январе недовольный 51-летний киевлянин несколько раз заявлял о "минировании" здания Офиса президента Украины. Мужчина объяснил поступки тем, что ему "слишком часто" отключали в квартире свет.

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