Потенціал зникає: лідери Німеччини та Франції більше не виходять на зв'язок із Путіним, — Пєсков

За словами прессекретаря Кремля, Путін готовий до будь-яких контактів, які допоможуть Росії досягти своїх цілей. Однак європейські політики не намагаються вийти із ним на зв'язок.

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Президент РФ Володимир Путін готовий до переговорів із європейськими лідерами, проте вони більше йому не дзвонять. Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков російському виданню "Известия".

За словами Пєскова, голова Кремля готовий до будь-яких контактів, які дозволять РФ нібито досягти своїх цілей будь-якими шляхами.

"Переважно мирними, за столом переговорів, але коли це неможливо, і воєнними шляхами, те, що ми бачимо зараз", — сказав він.

Прессекретар Кремля зазначив, що було багато заяв від канцлера ФРН Олафа Шольца та президента Франції Емманюеля Макрона про те, що вони продовжать спілкуватися з Путіним. Проте жодних дзвінків до Кремля від європейських політиків не надходило.

Крім того, Пєсков сумнівається, що Франція та Німеччина мають посередницький потенціал, оскільки вони допомагають Україні відбиватися від російського вторгнення, відправляючи зброю. На його думку, це робить європейські країни стороною конфлікту.

У тому ж інтерв'ю Пєсков заявив, що в Україні ще залишилися якісь "політичні сили", які незадоволені урядом та президентом Володимиром Зеленським. Також деякі з них вже перебувають у РФ. Як приклад він навів Віктора Медведчука.

Нагадаємо, що Путін доручив ФСБ "боротися зі мерзотою", яка намагається "розколоти російське суспільство". Президент РФ закликав спецслужби посилити контррозвідку та тримати "під особливим контролем" російсько-український кордон. Лідер Кремля пов'язав погрози, що з'явилися на території країни-агресора, з діями Києва та країн Заходу.

Також повідомлялося, що розвідка Італії заявила, що РФ використовує паузу для підготовки до довгої війни. За словами спецслужб, оборонний комплекс країни-агресора вже страждає від антиросійських санкцій ЄС та США. Кремль може використовувати перепочинок на фронті для перезапуску своєї воєнної промисловості. Паралельно Москва готує реструктуризацію армії.