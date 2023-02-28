Потенциал пропадает: лидеры Германии и Франции больше не выходят на связь с Путиным, — Песков

По словам пресс-секретаря Кремля, Путин готов к любым контактам, которые помогут России "достичь своих целей". Однако европейские политики не пытаются выйти с ним на связь.

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Президент РФ Владимир Путин готов к переговорам с европейскими лидерами, однако они больше ему не звонят. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков российскому изданию "Известия".

По словам Пескова, глава Кремля готов к любым контактам, которые позволят РФ якобы достичь своих целей любыми путями.

"Предпочтительно мирными, за столом переговоров, но когда это невозможно, и военными путями, то, что мы видим сейчас", — сказал он.

Пресс-секретарь Кремля отметил, что было много заявлений от канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона о том, что они продолжат общаться с Путиным. Однако никаких звонков в Кремль от европейских политиков не поступало.

Кроме того, Песков сомневается, что у Франции и Германии есть посреднический потенциал, так как они помогают Украине отбиваться от российского вторжения, отправляя оружие. По его мнению, это делает европейские страны стороной конфликта.

В том же интервью Песков заявил, что в Украине еще остались некие "политические силы", которые недовольны правительством и президентом Владимиром Зеленским. Также некоторые из них уже находятся в РФ. В качестве примера он привел Виктора Медведчука.

Напомним, что Путин поручил ФСБ "бороться с мразью", которая пытается "расколоть российское общество". Президент РФ призвал спецслужбы усилить контрразведку и держать "под особым контролем" российско-украинскую границу. Лидер Кремля связал появившиеся на территории страны-агрессора угрозы с действиями Киева и стран Запада.

Также сообщалось, что разведка Италии заявила, что РФ использует паузу для подготовки к долгой войне. По словам спецслужб, оборонный комплекс страны-агрессора уже страдает от антироссийских санкций ЕС и США. Кремль может использовать передышку на фронте для перезапуска своей военной промышленности. Параллельно Москва готовит реструктуризацию армии.