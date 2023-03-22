Улюблена страва Джіджі Хадід: Heinz та Absolut випустять горілчаний соус для макаронів

Дует відомих брендів Heinz і Absolut зробив ідеальний соус, який можна додати в пасту, щоб приготувати знамениту страву "penne alla vodka", яка в останні роки стала популярною завдяки трендам в TikTok.

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Heinz та Absolut випустять новий горілчаний соус для макаронів, рецепт яких підкорив соцмережі кілька років тому. Новий продукт називатиметься Heinz x Absolut Tomato Vodka. Про це повідомляє The Mirror.

Популярність "penne alla vodka" зросла в 2020 році після того, як американська модель Джіджі Хадід зізналася, що любить пасту з легким горілчаним коктейлем, що просто підірвало соціальні мережі. Шанувальники по всьому світу намагалися повторити цю страву.

Торгові марки Heinz та Absolut Vodka вирішили полегшити людям кулінарне життя, виготовивши новий соус спеціально для любителів "алкогольної" пасти. Свій продукт вони описують як "пару, створену на небі".

Видання зазначає, що соус потрібно прогріти на плиті разом із готовою пастою. У процесі приготування більша частина алкоголю з горілки зменшується, посилавши леткі ароматичні сполуки, які вже присутні в помідорах, створивши багату текстуру, яка ідеально поєднує вершкові, сирні нотки з соковитими помідорами та запашним базиліком.

Популярність "penne alla vodka" зросла в 2020 році після того, як американська модель Джіджі Хадід зізналася, що любить пасту з легким горілчаним коктейлем. Фото: колаж Фокус

"Попри те, що для випуску нашого першого соусу для пасти знадобилося понад 150 років досвіду вирощування томатів, ми маємо намір продовжувати впроваджувати інновації та радувати споживачів чудовими смаками зі швидкістю трендів соціальних мереж. Знакове поєднання високоякісних томатних соусів Heinz та горілки Absolut преміумкласу дозволить шанувальникам пасти отримати незабутнє задоволення від улюбленої страви", — сказав Кайо Фонтенеле, директор з нових підприємств компанії Heinz.

Продукт буде випущений обмеженим тиражем та буде доступний у Waitrose з 12 квітня.

Раніше Фокус писав, що кетчуп врятував життя моряку, який місяць пробув у відкритому морі. Елвіс Франсуа, житель острова Синт-Мартен був віднесений до Карибського моря під час ремонту свого човна. Його врятували завдяки рятувальній кампанії під назвою #FindtheKetchupBoatGuy, яка охопила майже 5 мільйонів користувачів соцмереж та зібрала понад 4 тисячі лайків.

Також повідомлялося, що в Японії поліція заарештувала "суші-терористів". Хулігани пили із загальної пляшки соєвого соусу, облизували чужі чашки та залишали слину на тарілці з їжею, яка передавалася конвеєром.