МВС Росії оголосило в розшук колишнього спічрайтера Путіна, — росЗМІ (фото)

За словами журналістів, Мін'юст РФ ще 10 лютого оголосив Галлямова "іноземним агентом" за те, що той не підтримав війну Росії проти України.

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Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук політолога та колишнього спічрайтера Володимира Путіна Аббаса Галлямова. Про це пише " Медіазона ".

Щоправда, як пишуть журналісти, за якою саме кримінальною справою розшукують Галлямова – невідомо.

Розшук Аббаса Галлямова Фото: скріншот

Також повідомляється, що ще 10 лютого 2023 року Міністерство юстиції РФ внесло Галлямова до реєстру "іноземних агентів". Причина, як мовиться в заяві відомства, полягає в тому, що політолог висловлювався проти війни з Україною, а також поширював деякі "матеріали", створені іншими "іноземними агентами". Крім того, він мешкає за межами РФ.

Хто такий Аббас Галлямов

Російський політолог, політтехнолог, публіцист. Був спічрайтером Путіна, коли той обіймав посаду прем'єр-міністра РФ з 2008 до 2010 року.

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