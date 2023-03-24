МВД России объявило в розыск бывшего спичрайтера Путина, — росСМИ (фото)

По словам журналистов, Минюст РФ еще 10 февраля объявил Галлямова "иностранным агентом" за то, что тот не поддержал войну России против Украины.

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Министерство внутренних дел России объявило в розыск политолога и бывшего спичрайтера Владимира Путина Аббаса Галлямова. Об этом пишет "Медиазона".

Правда, как пишут журналисты, по какому именно уголовному делу разыскивают Галлямова – неизвестно.

Розыск Аббаса Галлямова Фото: скриншот

Также сообщается, что еще 10 февраля 2023 года Министерство юстиции РФ внесло Галлямова в реестр "иностранных агентов". Причина, как говорится в заявлении ведомства, состоит в том, что политолог высказывался против войны с Украиной, а также распространял некие "материалы" созданные другими "иностранными агентами". Кроме того, он проживает за пределами РФ.

Кто такой Аббас Галлямов

Российский политолог, политтехнолог, публицист. Был спичрайтером Путина, когда тот занимал пост премьер-министра РФ с 2008 по 2010 год.

Напомним, что в РФ Медведев "подбодрил" директоров оборонных заводов РФ телеграммой Сталина. Заместитель главы Совбеза России зачитал обращение времен Второй мировой войны, в котором советский диктатор просил руководителей "честно и в срок выполнять заказы", иначе грозил "громить как преступников".

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Bloomberg сообщает, что в Италии из-под ареста сбежал сын губернатора РФ. Артем Усс, которого должны были экстрадировать в США, обвиняется в причастности к глобальной сети, которая использовала американские технологии для поддержки войны России против Украины.