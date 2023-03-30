"Ми всі чекаємо на смерть": в Африці таємничий вірус вбиває людей, — ЗМІ

Симптоми захворювання, за словами журналістів, вказують на прояв таких вірусів як Марбург або Ебола, проте обидві хвороби виключило Міністерство охорони здоров'я Бурунді.

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У східноафриканській країні Бурунді таємничий вірус за кілька годин забрав життя трьох людей, починаючи з моменту їх захворювання. Про це повідомляє Daily Star.

Десятки місцевих жителів були поміщені в карантин, а органи охорони здоров'я поспішили попередити людей про необхідність дотримуватись підвищених заходів гігієни.

Хвороба, яка забрала життя трьох людей протягом 24 годин після того, як вони захворіли, ще не була офіційно ідентифікована. Усі померлі, як передбачається, мешкали в одному районі.

Лікарі повідомили про кілька симптомів, що свідчать про зараження, такі як біль у животі, носова кровотеча, гострий головний біль, підвищена температура, блювання та запаморочення.

Хоча ознаки хвороби нагадують симптоми вірусу Марбург або лихоманки Ебола, МОЗ Бурунді заперечив можливість цих захворювань.

"Це хвороба, яка швидко вбиває. Це жахливо, ми всі чекаємо на смерть", — поділилася одна з медсестер медичного центру Мігва, куди доставили двох пацієнтів в останні хвилини їх життя.

Жителів просили не вітатися одне з одним та мити руки Фото: Pixabay

Один із міністрів з урядового кабінету Бурунді, коментуючи паніку у суспільстві, заявив, що досі відсутня реальна стратегія профілактики цього вірусу.

"Крім миття рук і уникнення вітань одне з одним немає ніяких суворих заходів, які могли б призупинити зараження", — сказав представник влади.

Раніше Фокус писав, що у США чоловіка звільнили з роботи через рідкісну хворобу. Американець Марк Монджардо довгий час жив із недугою, про яку навіть не підозрював. Це захворювання мало не зруйнувало чоловікові життя.

Також повідомлялося, що в Африці через загадковий вірус загинуло п'ятеро людей. Уряд Танзанії відправив групу експертів у галузі охорони здоров'я для розслідування загадкового захворювання, яке забирає життя людей.