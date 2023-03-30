"Мы все ждем смерти": в Африке таинственный вирус убивает людей, — СМИ

Симптомы заболевания, по словам журналистов, указывают на проявление таких вирусов как Марбурга или Эбола, однако обе эти болезни исключило Министерство здравоохранения Бурунди.

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В восточноафриканской стране Бурунди таинственный вирус за несколько часов унес жизни трех человек, начиная с момента их заболевания. Об этом сообщает Daily Star.

Десятки местных жителей были помещены в карантин, а органы здравоохранения поспешили предупредить людей о необходимости соблюдать повышенные меры гигиены.

Болезнь, которая унесла жизни трех человек в течение 24 часов после того, как они заболели, еще не была официально идентифицирована. Все умершие, как предполагается, жили в одном районе.

Врачи сообщили о нескольких симптомах, свидетельствующих о заражении, таких как боли в животе, носовое кровотечение, острая головная боль, повышенная температура, рвота и головокружение.

Хотя признаки болезни напоминают симптомы марбургской лихорадки или лихорадки Эбола, минздрав Бурунди исключил возможность этих заболеваний.

"Это болезнь, которая быстро убивает. Это ужасно, мы все ждем смерти", – поделилась одна из медсестер медицинского центра Мигва, куда доставили двух пациентов в последние минуты их жизни.

Жителей просили не здороваться друг с другом и мыть руки Фото: Pixabay

Один из министров из правительственного кабинета Бурунди, комментируя панику в обществе, заявил, что до сих пор отсутствует реальная стратегия профилактики этого вируса.

"Кроме мытья рук и избегания приветствий друг с другом, нет никаких строгих мер, которые могли бы приостановить заражение", — сказал представитель властей.

Ранее Фокус писал, что в США мужчину уволили с работы из-за редкой болезни. Американец Марк Монджардо долгое время жил с недугом, о котором даже не подозревал. Это заболевание едва не разрушило мужчине жизнь.

Также сообщалось, что в Африке из-за загадочного вируса погибло пять человек. Правительство Танзании направило группу экспертов в области здравоохранения для расследования загадочного заболевания, уносящего жизни людей.