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Мир

"Мы все ждем смерти": в Африке таинственный вирус убивает людей, — СМИ

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Фото: Pixabay | Симптомы заболевания не отличаются от симптомов Марбурга или Эболы

Симптомы заболевания, по словам журналистов, указывают на проявление таких вирусов как Марбурга или Эбола, однако обе эти болезни исключило Министерство здравоохранения Бурунди.

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В восточноафриканской стране Бурунди таинственный вирус за несколько часов унес жизни трех человек, начиная с момента их заболевания. Об этом сообщает Daily Star.

Десятки местных жителей были помещены в карантин, а органы здравоохранения поспешили предупредить людей о необходимости соблюдать повышенные меры гигиены.

Болезнь, которая унесла жизни трех человек в течение 24 часов после того, как они заболели, еще не была официально идентифицирована. Все умершие, как предполагается, жили в одном районе.

Врачи сообщили о нескольких симптомах, свидетельствующих о заражении, таких как боли в животе, носовое кровотечение, острая головная боль, повышенная температура, рвота и головокружение.

Хотя признаки болезни напоминают симптомы марбургской лихорадки или лихорадки Эбола, минздрав Бурунди исключил возможность этих заболеваний.

"Это болезнь, которая быстро убивает. Это ужасно, мы все ждем смерти", – поделилась одна из медсестер медицинского центра Мигва, куда доставили двух пациентов в последние минуты их жизни.

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Жителей просили не здороваться друг с другом и мыть руки
Фото: Pixabay

Один из министров из правительственного кабинета Бурунди, комментируя панику в обществе, заявил, что до сих пор отсутствует реальная стратегия профилактики этого вируса.

"Кроме мытья рук и избегания приветствий друг с другом, нет никаких строгих мер, которые могли бы приостановить заражение", — сказал представитель властей.

Ранее Фокус писал, что в США мужчину уволили с работы из-за редкой болезни. Американец Марк Монджардо долгое время жил с недугом, о котором даже не подозревал. Это заболевание едва не разрушило мужчине жизнь.

Также сообщалось, что в Африке из-за загадочного вируса погибло пять человек. Правительство Танзании направило группу экспертов в области здравоохранения для расследования загадочного заболевания, уносящего жизни людей.