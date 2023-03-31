"Не лізе в політику": у РФ дівчинку, яка показала антивоєнний малюнок, забере з притулку матір
За словами журналістів, мати збирається "відбити" у дівчинки інтерес до політики та бажання малювати "антипропаганду та малюнки".
Мати Маші Москальової, батька якої засудили на 2 роки в'язниці за антивоєнні коментарі в соцмережах, з притулку забере мати. Вони не бачилися кілька років. Про це пише Telegram-канал "7х7 — Горизонтальна Росія".
Повідомляється, що Ольга Сітчііна, мати Маші, яка прославилася публікацією антивоєнного малюнка в мережі, зараз живе із чоловіком у Тамбовській області РФ. Має ще одну 17-річну доньку.
За словами журналістів, жінка працює в охороні та їздить на заробітки до Москви. Раніше дівчинка відмовлялася їхати до матері, коли батько був під слідством, але тепер хоче, щоб її забрали з притулку.
"Я маю намір сидіти вдома, а мій чоловік із братом працюватимуть, без грошей ніхто сидіти не буде", — сказала вона.
За її словами, Маша жила з отцем Олексієм із другого класу. Колишню дружину він нібито виставив із дому, заборонивши їй спілкуватися з дочкою. Ольга сказала, що в нього дуже жорсткий характер, але дитину та її вона не била.
Ольга також сказала журналістам, що не заборонятиме Маші спілкуватися з батьком, навіть якщо його відправлять до колонії. Жінка також не проти, якщо дівчинка захоче жити з татом після його визволення.
У матеріалі йдеться, що сама Ольга "не лізе у політику". Вона хоче "відбити" у дочки інтерес до політики, а також бажання малювати "антипропаганду та малюнки".
Історія батька та дочки Москальових
Ще у квітні 2022 року дівчинка намалювала малюнок, на якому жінка з українським прапорцем закриває собою дитину від ракет, що летять. Після цього, з ініціативи працівників школи, сім'я піддалася перевіркам поліції та ФСБ. Москальову загрожували позбавленням батьківських прав. Під час обшуку у батька дівчинки вилучили з дому всі грошові заощадження, а під час допиту тиснули на психіку, включаючи гімн РФ. На росіянина написали донос. Саму дівчинку потім відправили до притулку.
28 березня Суд засудив Олексія Москальова на два роки колонії загального режиму. Росіянина звинуватили у дискредитації армії РФ. Його не було в суді на читанні вироку, бо чоловік втік із міста.
Москальов публікував у соціальній мережі "Однокласники" пости з антивоєнними гаслами, а також про вбивства мирних українців у Бучі. Крім того, він назвав чинний політичний режим у РФ "терористичним". За це на нього порушили кримінальну справу.
30 березня стало відомо, що чоловіка затримали у Мінську. РосЗМІ припустили, що російські силовики змогли вирахувати Москальова через увімкнений мобільний телефон.