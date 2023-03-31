"Не лізе в політику": у РФ дівчинку, яка показала антивоєнний малюнок, забере з притулку матір

За словами журналістів, мати збирається "відбити" у дівчинки інтерес до політики та бажання малювати "антипропаганду та малюнки".

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Мати Маші Москальової, батька якої засудили на 2 роки в'язниці за антивоєнні коментарі в соцмережах, з притулку забере мати. Вони не бачилися кілька років. Про це пише Telegram-канал "7х7 — Горизонтальна Росія".

Повідомляється, що Ольга Сітчііна, мати Маші, яка прославилася публікацією антивоєнного малюнка в мережі, зараз живе із чоловіком у Тамбовській області РФ. Має ще одну 17-річну доньку.

За словами журналістів, жінка працює в охороні та їздить на заробітки до Москви. Раніше дівчинка відмовлялася їхати до матері, коли батько був під слідством, але тепер хоче, щоб її забрали з притулку.

"Я маю намір сидіти вдома, а мій чоловік із братом працюватимуть, без грошей ніхто сидіти не буде", — сказала вона.

За її словами, Маша жила з отцем Олексієм із другого класу. Колишню дружину він нібито виставив із дому, заборонивши їй спілкуватися з дочкою. Ольга сказала, що в нього дуже жорсткий характер, але дитину та її вона не била.

Ольга також сказала журналістам, що не заборонятиме Маші спілкуватися з батьком, навіть якщо його відправлять до колонії. Жінка також не проти, якщо дівчинка захоче жити з татом після його визволення.

У матеріалі йдеться, що сама Ольга "не лізе у політику". Вона хоче "відбити" у дочки інтерес до політики, а також бажання малювати "антипропаганду та малюнки".

Історія батька та дочки Москальових

Ще у квітні 2022 року дівчинка намалювала малюнок, на якому жінка з українським прапорцем закриває собою дитину від ракет, що летять. Після цього, з ініціативи працівників школи, сім'я піддалася перевіркам поліції та ФСБ. Москальову загрожували позбавленням батьківських прав. Під час обшуку у батька дівчинки вилучили з дому всі грошові заощадження, а під час допиту тиснули на психіку, включаючи гімн РФ. На росіянина написали донос. Саму дівчинку потім відправили до притулку.

Маша Москальова Фото: spektr.press

28 березня Суд засудив Олексія Москальова на два роки колонії загального режиму. Росіянина звинуватили у дискредитації армії РФ. Його не було в суді на читанні вироку, бо чоловік втік із міста.

Москальов публікував у соціальній мережі "Однокласники" пости з антивоєнними гаслами, а також про вбивства мирних українців у Бучі. Крім того, він назвав чинний політичний режим у РФ "терористичним". За це на нього порушили кримінальну справу.

30 березня стало відомо, що чоловіка затримали у Мінську. РосЗМІ припустили, що російські силовики змогли вирахувати Москальова через увімкнений мобільний телефон.