"Не лезет в политику": в РФ девочку, показавшую антивоенный рисунок, заберет из приюта мать

По словам журналистов, мать собирается "отбить" у девочки интерес к политике и желание рисовать "антипропаганду и рисунки".

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Мать Маши Москалевой, отца которой приговорили к 2-м годам тюрьмы за антивоенные комментарии в соцсетях, из приюта заберет мать. Они не виделись несколько лет. Об этом пишет Telegram-канал "7х7 — Горизонтальная Россия".

Сообщается, что Ольга Ситчиина, мать Маши, которая прославилась публикацией антивоенного рисунка в сети, сейчас живет с мужем в Тамбовской области РФ. У нее есть еще одна 17-летняя дочь.

По словам журналистов, женщина работает в охране и ездит на заработки в Москву. Ранее девочка отказывалась ехать к матери, когда ее отец был под следствием, но теперь хочет, чтобы ее забрали из приюта.

"Я намерена сидеть дома, а мой муж с братом будут работать, без денег никто сидеть не будет", — сказала она.

По ее словам, Маша жила с отцом Алексеем со второго класса. Бывшую жену он якобы выставил из дома, запретив ей общаться с дочерью. Ольга сказала, что у него очень жесткий характер, но ребенка и ее он не бил.

Ольга также сказала журналистам, что не будет запрещать Маше общаться с отцом, даже если его отправят в колонию. Женщина также не против, если девочка захочет жить с папой после его освобождения.

В материале говорится, что сама Ольга "не лезет в политику". Она хочет "отбить" у дочери интерес к политике, а также желание рисовать "антипропаганду и рисунки".

История отца и дочери Москалевых

Еще в апреле 2022 года девочка нарисовала рисунок, на котором женщина с украинским флажком закрывает собой ребенка от летящих ракет. После этого, по инициативе работников школы, семья подверглась проверкам полиции и ФСБ. Москалеву угрожали лишением родительских прав. При обыске у отца девочки изъяли из дома все денежные сбережения, а во время допроса давили на психику, включая гимн РФ. На россиянина написали донос. Саму девочку затем отправили в приют.

Маша Москалева Фото: spektr.press

28 марта Суд приговорил Алексея Москалева к двум годам колонии общего режима. Россиянина обвинили в дискредитации армии РФ. Его не было в суде на чтении приговора, так как мужчина сбежал из города.

Москалев публиковал в социальной сети "Одноклассники" посты с антивоенными лозунгами, а также об убийствах мирных украинцев в Буче. Кроме того, он назвал действующий политический режим в РФ "террористическим". За это на него завели уголовное дело.

30 марта стало известно, что мужчину задержали в Минске. РосСМИ предположили, что российские силовики смогли вычислить Москалева из-за включенного мобильного телефона.