Під Петербургом оголошено сигнал "Режим" через невідомий об'єкт у повітрі, — росСМИ

За даними російських ЗМІ, невідомий об'єкт летить зі швидкістю 200 км на висоті 10 тис. км. Його ідентифікували як кулю невеликого розміру.

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У небі над російським містом Сосновий бір (Ленінградська область) оголошено сигнал "Режим", який подається після появи в повітряному просторі об'єкта-порушника, що літає. Про це повідомляє російське медіа Shot.

Поданий російською системою протиповітряної оборони сигнал є вимогою про припинення порушення повітряного простору РФ.

Стверджується, що літаючий об'єкт ідентифікували як шар невеликого розміру, швидкість польоту якого становить 200 км/год, а знаходиться він на висоті близько 10 тисяч метрів.

Режим "Сигнал" у Ленобласті

Видання Defence One у своїй публікації 4 квітня повідомило, що США передають Україні експериментальну зброю проти російських безпілотників. Представники компанії SAIC стверджують, що ЗСУ в найближчому майбутньому отримають у своє розпорядження нові системи, укомплектовані ракетами, кулеметами та пристроями РЕБ. Однак офіційних підтверджень цьому поки що немає.

Наприкінці березня стало відомо, що український дрон-камікадзе "Пегас" залетів усередину російського танка і там вибухнув.

Нагадаємо, що 7 лютого ВМС США показали, як вдалося виловити з Атлантики фрагменти збитого китайського аеростату. Американський винищувач збив повітряну кулю 4 лютого, за інформацією ЗМІ, він був більшим за "три шкільні автобуси".