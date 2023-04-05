Под Петербургом объявлен сигнал "Режим" из-за неопознанного объекта в воздухе, — росСМИ

По данным российских СМИ, неопознанный объект летит со скоростью 200 км на высот 10 тыс. км. Его идентифицировали как шар небольшого размера.

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В небе над российским городом Сосновый бор (Ленинградская область) объявлен сигнал "Режим", который подается после появлении в воздушном пространстве летающего объекта-нарушителя. Об этом сообщает российское медиа Shot.

Поданный российской системой противовоздушной обороны сигнал представляет собой требование о прекращении нарушения воздушного пространства РФ.

Утверждается, что летающий объект идентифицировали как шар небольшого размера, скорость полета которого составляет 200 км/ч, а находится он на высоте порядка 10 тысяч метров.

Режим "Сигнал" в Ленобласти

Издание Defence One в своей публикации 4 апреля сообщило, что США передают Украине экспериментальное оружие против российских беспилотников. Представители компании SAIC утверждают, что ВСУ в обозримом будущем получат в свое распоряжение новые системы, укомплектованные ракетами, пулеметами и устройствами РЭБ. Однако официальных подтверждений этому пока нет.

В конце марта стало известно, что украинский дрон-камикадзе "Пегас" залетел внутрь российского танка и там взорвался.

Напомним, что 7 февраля ВМС США показали, как удалось выловить из Атлантики фрагменты сбитого китайского аэростата. Американский истребитель сбил воздушный шар 4 февраля, по информации СМИ, он был больше "трех школьных автобусов".