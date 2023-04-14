Була спільна печінка: сіамські близнюки возз'єдналися через місяць після їх поділу (фото)

Дівчатка ЕміЛін і ДжейміЛін народилися зрослими в області грудей у жовтні минулого року. У січні їх успішно відокремили один від одного після 11-годинної операції, в якій брала участь команда із 25 медичних фахівців.

Related video

Дівчинка ЕміЛінн з Техасу (США) була виписана з лікарні та возз'єдналася зі своєю сестрою-близнюком та батьками Амандою Арсіньєга та Джеймсом Фінлі із Сагіно. Про це пише Yahoo News.

Дівчинку було виписано з Дитячого медичного центру Кука у Форт-Уерті, штат Техас, майже через місяць після того, як її сестра-близнюк Джеймі Лінн повернулася додому. 6-місячна мала і її близнюк раніше були зрощеними в ділянці грудей і дивилися один на одного. Вони також мали спільну печінку.

Видання зазначає, що дівчатка народилися шляхом кесаревого розтину в жовтні минулого року в Texas Health Harris Methodist Hospital Fort Worth і в листопаді були переведені до відділення інтенсивної терапії новонароджених у Дитячому медичному центрі Кука.

Дівчатка ЕміЛін і ДжейміЛін народилися зрослими в області грудей у жовтні минулого року Фото: Yahoo.News

У січні дівчата були успішно розділені після 11-годинної операції, в якій брала участь команда із 25 медичних фахівців. За словами представників лікарні, вони увійшли в історію як перша пара близнюків, що зрослися, яких розділили в медичному центрі.

ДжейміЛін змогли виписати з дитячої лікарні Кука в березні, але ЕміЛін залишили в лікарні для додаткового спостереження.

Раніше Фокус писав, що в Канаді народилися незвичайні близнюки і одразу потрапили до Книги рекордів Гіннеса. Малюки Адія та Адріал Надараджа народилися за 126 днів до очікуваної дати пологів. Попередній рекорд було встановлено у 2018 році близнюками в американському штаті Айова.

Також повідомлялося, що в США близнюки-рекордсмени народилися лише через 30 років. Коли ембріони були вперше заморожені їхньому батькові було всього п'ять років і через довгі роки малюки з'явилися на світ.