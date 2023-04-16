"Бажаю йому вижити": Саакашвілі назвав Навального "майбутнім президентом Росії"

За словам ексочільника Одеської ОДА, його з російським опозиціонером об’єднує два моменти — вони однаково непримиренні з корупцією та обидва є ворогами Володимира Путіна.

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Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі назвав Олексія Навального майбутнім президентом Росії, точніше тієї її частини, яка від неї залишиться. Про це грузинський політик написав у своєму фейсбуці.

Так Міхеіл Саакашвілі відповів Навальному на його нещодавній заклик відпустити експрезидента Грузії з в’язниці на лікування.

"Із Олексієм Навальним, на моє переконання, майбутнім президентом того, що незабаром залишиться від Росії, мене об'єднують два моменти: те, що ми обоє однаково непримиренні з корупцією та що ми обидва є головними ворогами для Володимира Путіна", — йдеться в заяві.

Також Саакашвілі побажав Навальному "вижити, бути вільним і досягти бажаної мети".

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський висловився про стан експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі. За його словами, життя Саакашвілі залежить зараз не від політичного, а суто від етичного рішення, яке має чисту й вагому юридичну базу.

13 березня Міхеіл Саакашвілі заявив, що перебуває на межі смерті через свій стан. У момент початку ув'язнення він важив 120 кілограмів, а вже в березні 64.

1 лютого президент України Володимир Зеленський звинуватив владу Грузії в тортурах і спробі вбити Саакашвілі.