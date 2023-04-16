"Желаю ему выжить": Саакашвили назвал Навального "будущим президентом России"

По словам экс-руководителя Одесской ОГА, его с российским оппозиционером объединяет два момента — они все равно непримиримы с коррупцией и оба врага Владимира Путина.

Related video

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили назвал Алексея Навального будущим президентом России, точнее той части, которая от нее останется. Об этом грузинский политик написал в своем Фейсбуке.

Таким образом, Михеил Саакашвили ответил Навальному на его недавний призыв отпустить экс-президента Грузии из тюрьмы на лечение.

"С Алексеем Навальным, по моему убеждению, будущим президентом того, что вскоре останется от России, меня объединяют два момента: то, что мы оба одинаково непримиримы с коррупцией и что мы оба являемся главными врагами для Владимира Путина", — говорится в заявлении.

Также Саакашвили пожелал Навальному "выжить, быть свободным и добиться желаемой цели".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский высказался о состоянии экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили. По его словам, жизнь Саакашвили зависит сейчас не от политического, а чисто от нравственного решения, имеющего чистую и весомую юридическую базу.

13 марта Михеил Саакашвили заявил, что находится на грани смерти из-за своего состояния. В момент начала заключения он весил 120 килограммов, а уже в марте – 64.

1 февраля президент Украины Владимир Зеленский обвинил власти Грузии в пытках и попытке убить Саакашвили.